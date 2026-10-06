La imagen de Messi que conmovió al mundo: inconsolable en su despedida de Argentina

Este martes, 6 de octubre de 2026, llegó el día que muchos argentinos no querían: el retiro de Lionel Messi de su selección nacional. Fue en el partido de la Albiceleste contra Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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Los días previos al encuentro se vivieron con mucha expectativa. De hecho, horas antes del compromiso, una imagen le dio la vuelta al mundo.

La selección argentina se desplazaba en el bus hacia el estadio Monumental y una cámara captó a Messi llorando, con el pañuelo en la mano, limpiándose las lágrimas. Trataba de contenerse, pues sabía que era su adiós del combinado nacional.

Benín no tiene intención de frenar a Messi

Invitados inesperados, los jugadores de Benín esperan disfrutar la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en Buenos Aires, donde advierten que no marcarán al astro, pero tampoco le regalarán un gol.

El defensor Mohamed Tijani recorrió las calles de la capital argentina junto a sus compañeros de equipo horas antes de que Benín enfrentara a la Albiceleste en el estadio Monumental de River Plate, el más grande de Sudamérica (85.000 espectadores).

“¿CÓMO VAMOS A MARCAR A MESSI? NO HAY QUE MARCAR A MESSI, VAMOS A DISFRUTAR ESTE PARTIDO. NO HAY NINGÚN PLAN. ES EL DIOS”. Mohamed Tijani, defensor central de Benín. 😅🇧🇯🇦🇷 https://t.co/LsApt0Pa0a — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2026

Él y sus coequiperos serán los inusitados rivales del astro, de 39 años, en su último partido (23H00 GMT) con la camiseta celeste y blanca de los tricampeones del mundo.

“No hay que marcar a Messi, vamos a disfrutar este partido”, dijo el zaguero el lunes al canal local C5N, mientras paseaba y compraba un mate celeste y blanco para llevarle de recuerdo a su familia.

“Messi es el mejor del mundo”, agregó Tijani, cuyo último club, según el sitio Transfermarkt, fue el Yverdon-Sport de la segunda división suiza.

La trayectoria de Tijani retrata en parte el nivel del rival de Argentina: un equipo que nunca ha disputado la Copa del Mundo y que ocupa el puesto 89 del ranking de la Fifa.

“No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya”, añadió sonriente el defensa.

La admiración por Messi también alcanza a Marcel Dandjinou, arquero titular del seleccionado africano, aunque el guardameta separó el homenaje de su trabajo bajo los tres palos.

“Estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol”, dijo el lunes al diario español Marca.

*Con información de AFP.