Música
Pedro Capó lanza nuevo álbum y habla sobre la conexión especial que tiene con nuestro país: “Estoy muy agradecido con Colombia”
Después del éxito de Calma, Pedro Capó presenta Fulanito, un álbum inspirado en sus vivencias, la migración y el regreso a sus raíces. En conversación con SEMANA, el puertorriqueño habla sobre resiliencia, catarsis y su conexión musical con nuestro país.
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20 de noviembre de 2026 a las 11:51 p. m.
Pedro Capó presenta Fulanito, un álbum que recoge sus experiencias personales, los desafíos de la migración y el anhelo de regresar a casa. Foto: César Berrios / Sony Music
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