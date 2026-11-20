América de Cali, mientras enfrenta finales en el fútbol colombiano, se concentra en actividades comerciales que le hagan escalar en la parte financiera y así ponerse al día con sus obligaciones. La empresa Postobón, una reconocida marca de bebidas en el país, perteneciente a la Organización Ardila Lülle, firma como nuevo patrocinador del gigante vallecaucano.

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El acuerdo cae en un momento clave para el América de Cali, cuando sus obligaciones a sus jugadores está en riesgo y además planea cómo será su temporada 2027 con torneo internacional a bordo y estando cerca de su primera Copa Colombia en su historia.

La Organización Ardila Lülle, misma dueña de Atlético Nacional, uno de sus eternos rivales en la historia, también impacta al fútbol vallecaucano con este anuncio. El compromiso de la empresa Postobón es fortalecer todas las categorías del club vallecaucano y estar presente en los equipos masculino y femenino.

Según el comunicado de prensa, Postobón se convierte en el patrocinador “oficial y exclusivo” de América de Cali, en un vínculo que comienza este mismo 2026 e irá hasta el 2029. Su logo aparecerá en alguna parte de su camiseta.

Comunicado oficial: Postobón y América de Cali

“América de Cali y Postobón fortalecen su relación con un acuerdo de patrocinio que convierte a la compañía en patrocinador oficial y exclusivo del club en la categoría de bebidas no alcohólicas hasta 2029.

La alianza comprende los equipos profesionales masculino y femenino, las categorías de formación y las demás categorías deportivas de formación. Su vigencia incluye lo que resta de 2026 y los años calendario 2027, 2028 y 2029.

Como parte del acuerdo, Postobón tendrá presencia de marca en los uniformes oficiales de competencia y entrenamiento de los equipos profesionales masculino y femenino, con ubicación en la clavícula. En las categorías menores, su marca estará ubicada en el pecho.

Freddy Rincón y Anthony De Ávila Foto: América de Cali

El convenio también contempla derechos de patrocinio y uso de marca, activaciones comerciales, un programa de visibilidad, pauta digital y experiencias en programas de hospitalidad, fortaleciendo los espacios de conexión entre ambas marcas y sus públicos", dice el comunicado de América de Cali.

Postobón vuelve al América

Esto también es el reencuentro de dos marcas que ya compartieron historia en grandes épocas de esta institución deportiva. Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, Colombiana, marca de Postobón, hizo presencia en la camiseta escarlata.

“Hoy, esa relación vuelve a consolidarse con un acuerdo de largo plazo que acompañará a América de Cali en una de las fechas más importantes de su historia: sus 100 años de vida institucional, en 2027″, agregan.