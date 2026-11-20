Llegó la hora cero para conocer cuál es el operador que se quedará con los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano a partir de la temporada 2027. El actual contrato con la Dimayor llega a su fin el próximo 31 de diciembre. Las ofertas están sobre la mesa y el plazo para contrapropuesta se vence el 21 de noviembre.

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Días agitados en el país por este tema. En medio de informaciones que salieron a la luz, se conoció que supuestamente Caracol Televisión hacía una alianza con Win Sports por los derechos de transmisión del producto deportivo desde 2027. El conglomerado informativo nacional negó rotundamente esta versión en horas más tarde.

Tras este malentendido con Caracol TV, en la emisora Blu Radio dieron detalles de la contrapropuesta que ya estaría en manos de la Dimayor este mismo 20 de noviembre y estaría haciendo inminente el comunicado de prensa con toda la información oficial.

Según Blu Radio, Win Sports hizo la contraoferta y activó un derecho de preferencia por antigüedad, pues desde el 2012 está a cargo de las transmisiones del fútbol colombiano.

Win Sports es el canal licenciado para emitir los partidos del fútbol profesional colombiano. Foto: Instagram @laurabernalb

A esto, el periodista Ricardo Ospina informó que la marca perteneciente a RCN habría hecho un alza leve en cuanto a valores de dinero se refiere. Se cree que este negocio se cerraría alrededor de 90 millones de dólares que están sobre la mesa.

¡La puja por derechos de transmisión del fútbol colombiano! Blu Radio revela que Dimayor ya recibió contraoferta #LoMásBlu #MañanasBlu https://t.co/ybmE9i6nyL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 20, 2026

“La noticia es que ya llegó a Dimayor la contrapropuesta de Win Sports en compañía de sus socios. Iguala y supera ligeramente a la del conglomerado de Mauricio Correa y tiene un derecho de preferencia. Sería inminente. Win continuaría con los derechos del fútbol colombiano. Se confirmaría en próximas horas”, dice William Ospina en Blu Radio.

Un medio se desmarca de este negocio

A través de un trino en la red social X, la empresa pidió verificar dichas afirmaciones antes de ser publicadas.

“La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA. Ni @CaracolTV ni @Ditu_Tv hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones”, indicó.

“Invitamos a consultar fuentes oficiales y a no difundir información sin verificar”, pidió de manera pública.

“Ese es un tema que ampliamente maneja Dimayor. Efectivamente, creo que el sábado, 21 de noviembre, se cumple el plazo, que es un plazo contractual. Es un plazo que se le dio a la empresa que siempre ha tenido los derechos para que tuviera la preferencia de igualar si lo considera”, dijo Ramón Jesurún desde Barranquilla.