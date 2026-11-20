Mal momento para el Bayern Múnich y su técnico Vincent Kompany, que pierden a su máxima estrella por lesión. El delantero Harry Kane sufrió una durísima lesión y estará, aproximadamente, tres meses de baja, mientras el tratamiento médico y la ardua recuperación.

“Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga que el FC Bayern disputó en casa contra el 1. FC Köln el viernes por la noche. El cuerpo médico del FC Bayern confirmó la lesión. Por lo tanto, el jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses”, dice el comunicado del Bayern.

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