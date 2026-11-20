Durante un reciente evento público al que asistió como invitada especial, la cantante caleña Greeicy Rendón se convirtió en el centro de atención de la prensa, que aprovechó la ocasión para abordarla y preguntarle sobre diferentes aspectos de su trayectoria artística y algunos detalles de su vida personal.

Entre los temas que salieron a relucir estuvo la situación judicial de su padre, un caso que generó revuelo durante 2025 y que, hasta ahora, había sido manejado con bastante reserva por la cantante, quien optó por guardar silencio durante un largo tiempo.

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Sin embargo, esta vez Greeicy decidió romper el silencio frente a los medios de comunicación Y, sin evadir la pregunta ni abandonar la entrevista, la intérprete respondió de manera contundente y dejó clara su postura frente a la polémica que involucra a su progenitor, Luis Alberto Rendón Melo, conocido en el ámbito artístico como ‘El Cachorro’.

Aunque Greeicy Rendón prefirió no profundizar en los detalles jurídicos del caso ni referirse a los señalamientos que rodean el expediente de su padre, sí lo describió como “un ser maravilloso”, y puntualizó que, tras el escándalo que generó esta situación judicial, tomó una radical decisión sobre los asuntos de los que habla y presta atención en su vida personal y artística.

“Mira, ¿sabes qué? Decidí hace un tiempo hablar de cosas que sean verdad, que sean verdad para mí, que sean verdad para mi vida y el resto, pues, que se siga comentando por ahí”, afirmó la intérprete de A veces a besos.

Posteriormente, optó por cerrar el tema de manera respetuosa, pero sin dar lugar a más preguntas relacionadas, señalando que no estaba dispuesta a seguir dedicándole tiempo ni atención a situaciones que considera innecesarias, especialmente cuando tiene otros asuntos mucho más valiosos e importantes de los cuales hablar.

“Yo, la verdad, no tengo nada que decir, nada que opinar, tengo cosas tan bonitas de las que hablar hasta de mi padre, como que es un ser maravilloso, que no le quiero invertir tiempo a cosas que no lo merecen”, respondió la caleña.

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De esta manera, la cantante reafirmó lo que mencionó durante la entrevista que concedió a la presentadora Clarissa Molina y es que en ningún momento ha intentado convencer a nadie de quién es: “Mírenme como me quieran mirar, piensen lo que quieran pensar de mí”, dijo en aquel momento.

Hasta el momento, se conoce que su padre permanece bajo detención domiciliaria, luego de no aceptar los cargos que le fueron imputados. El hombre fue capturado en octubre de 2025 en Cali, en medio de una investigación por su presunta participación en un caso de secuestro simple y tortura, relacionado con el millonario robo ocurrido en una finca de la familia, ubicada en Rionegro, Antioquia.