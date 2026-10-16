“Piensen lo que quieran pensar de mí”: la confesión de Greeicy Rendón tras la situación judicial de su padre

La artista colombiana Greeicy Rendón abordó uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional durante una reciente entrevista concedida a la presentadora Clarissa Molina.

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En la conversación, la caleña reflexionó sobre la presión mediática, el temor al rechazo del público al regresar a los escenarios y el rol determinante que tuvo la creación de su nuevo trabajo discográfico, titulado Candela, para superar momentos de incertidumbre familiar.

Las declaraciones de la cantante se producen en un contexto marcado por el proceso judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón, en relación con hechos ocurridos en 2023 en una propiedad familiar ubicada en Rionegro, Antioquia.

Durante el diálogo, Rendón describió el desgaste emocional experimentado a raíz de los acontecimientos que involucraron a su entorno cercano, refiriéndose a esa etapa como un periodo de elevado “ruido” externo e intensa exposición pública.

“Era un momento de mucho ruido. Salir a la calle, enfrentarte a comentarios y a un montón de cosas fue muy difícil. Cuando volvía a mi casa y cerraba la puerta, encontraba una paz que afuera no existía”, expresó la intérprete.

La artista confesó que el impacto de la situación la llevó a tener dudas sobre su continuidad en la música y temor de volver a presentarse ante sus seguidores.

Según su relato, transcurrieron cerca de dos meses antes de decidir retomar sus presentaciones en vivo.

“Sentía que volver al escenario iba a ser muy difícil, porque pensaba en el juzgamiento de la gente. Me daba pánico sentir que tenía que salir a dar explicaciones o a justificar historias ante miles de personas”, señaló.

Ese proceso emocional derivó en la composición y producción de su material discográfico. Rendón explicó que el concepto del álbum Candela surgió precisamente de la búsqueda de elementos cotidianos y profesionales que le permitieran reconectarse con su vocación.

“La música y mi familia terminaron salvándome. Entendí que la fama no es simplemente que te pidan una foto, sino cómo gestionas situaciones de alta presión cuando sientes que todo a tu alrededor está convulsionado”, afirmó.

Greeicy también aprovechó para enviar un mensaje a quienes la critican en redes: “Mírenme como me quieran mirar, piensen lo que quieran pensar de mí”, expresó la artista.

Asimismo, la cantante destacó una de las frases que incorporó como introducción a sus espectáculos en directo: “Aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto. La conciencia me enseñó que si está limpia, bien descanso”.

De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, Luis Alberto Rendón, padre de la artista, fue imputado por los delitos de tortura y secuestro agravado en calidad de presunto coautor.

El expediente se relaciona con hechos ocurridos en 2023 en una finca de Rionegro, Antioquia, tras un presunto hurto.

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La artista concluyó la entrevista resaltando la importancia de mantener la fortaleza personal frente a las adversidades: “A veces a la gente buena también le pasan cosas difíciles e injustas. Lo importante es aferrarse a la verdad propia y aprender de cada prueba”.