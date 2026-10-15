“No estoy negando mi vejez”: Margarita Rosa de Francisco se defiende tras las críticas por su cirugía facial

La actriz, presentadora y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco volvió a ser centro de conversación en el panorama nacional tras confirmarse y detallarse el procedimiento de rejuvenecimiento facial al que se sometió hace poco.

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La intervención fue realizada por el cirujano plástico colombiano Alan González, reconocido por su trayectoria en la medicina estética y reconstructiva, quien también estuvo a cargo de la transformación física del actor Miguel Varoni en el año 2022.

El caso generó atención pública debido a que en 2023 De Francisco había manifestado de manera abierta su deseo de no recurrir a más tratamientos como el bótox o los rellenos, afirmando en su momento que prefería presenciar el “espectáculo” del envejecimiento natural.

Sin embargo, a través de unas declaraciones dichas or la actriz en el podcast del cirujano, ambos explicaron los matices de la decisión, los detalles técnicos del procedimiento y el debate sobre la belleza y el paso del tiempo en la vida pública.

Según la información expuesta por el cirujano Alan González, el tratamiento fue diseñado de forma personalizada, evitando el uso de sustancias de relleno masivo o un efecto estirado antinatural.

La técnica aplicada se enfocó en el trabajo directo sobre los planos anatómicos profundos del rostro y el cuello.

“La técnica empleada se basa en el manejo de los planos anatómicos, desde lo profundo hasta lo superficial”, explicó González, señalando que el objetivo principal consistió en redefinir el contorno facial y cervical manteniendo la expresividad y la identidad anatómica de la paciente.

Por su parte, la actriz de 61 años detalló que su principal inquietud no eran las arrugas finas, sino la pérdida de firmeza en el cuello y el contorno de su mandíbula.

“Iba viendo que esto avanzaba y decía: esta parte ya no me gusta. Para mí fue una decisión estética, porque no me importa que las arrugas queden; quería recuperar una línea que se había ido perdiendo y verme con una apariencia vital”, afirmó De Francisco durante la conversación.

La postura de Margarita Rosa de Francisco abre nuevamente la discusión sobre las presiones de la imagen pública, especialmente en mujeres con alta exposición mediática.

En sus declaraciones, la artista reconoció que su relación con la estética ha sido compleja desde los inicios de su carrera televisiva, pasando por etapas de severa autocrítica sobre su aspecto físico.

“He ido luchando con mi propia imagen a medida que pasa el tiempo”, comentó.

Al abordar las críticas por haber modificado la decisión que había anunciado años atrás, sostuvo que hablar abiertamente del procedimiento es una forma de no ocultar la realidad.

“Yo no niego mi envejecimiento, tan no lo niego que le cuento a todo el mundo que me hice una cirugía. Si estuviera negándolo, no lo contaría”, expresó, añadiendo que el concepto de envejecer abarca la vitalidad del espíritu y no únicamente el no hacerce retoques estéticos.

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El médico responsable de la intervención, Alan González, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la cirugía plástica. Formado en Colombia, Cuba y México, su trabajo abarca tanto la estética de figuras públicas como la cirugía reconstructiva en pacientes víctimas de agresiones con agentes químicos.

González destacó que todo procedimiento quirúrgico requiere una comunicación clara entre médico y paciente para delimitar expectativas reales, evaluar riesgos y preservar la fisonomía individual.