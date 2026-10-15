¿De qué murió Germán Quintero?: estas serían las causas del fallecimiento del recordado actor colombiano

El actor colombiano Germán Quintero falleció este jueves, 15 de octubre de 2026, a los 70 años de edad, dejando una extensa y respetada trayectoria de varias décadas en la televisión, el cine y el teatro nacional.

Murió Germán Quintero, querido actor y artista colombiano, a los 70 años

La noticia fue confirmada en redes sociales por sus familiares. Quintero es recordado por los televidentes por interpretar roles icónicos como el del periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal y don Martín Acevedo en Pasión de gavilanes 2.

Tras conocerse la noticia de su partida, se precisaron los detalles médicos sobre el deceso del artista.

De acuerdo con información compartida por fuentes cercanas a Caracol Televisión, Germán Quintero falleció a causa de complicaciones respiratorias y cardíacas que deterioraron su estado de salud.

La confirmación familiar llegó por medio de su sobrina, Alejandra Quintero, quien a través de una publicación en su cuenta de Instagram compartió imágenes del artista acompañadas del mensaje: “Inmortal, único e intransferible. 1956-2026”, haciendo alusión al legado profesional y personal que dejó en la industria del entretenimiento.

Sobrina de Germán Quintero lo recuerda con conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

La presencia de Germán Quintero en la pantalla chica abarcó más de tres décadas, participando en producciones que forman parte de la memoria audiovisual del país.

Uno de sus papeles de mayor impacto crítico y social fue el del periodista Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, en la serie de 2012 Escobar, el patrón del mal. Su actuación permitió recordar la valentía del periodismo frente a la violencia del narcotráfico en la década de 1980.

En el ámbito internacional y en producciones de época reciente, Quintero asumió el papel de don Martín Acevedo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes (2022), personificando al entrañable abuelo de las hermanas Elizondo.

Asimismo, su versatilidad artística lo llevó a integrar los elencos de producciones emblemáticas como:

Sueños y espejos (1994).

(1994). Cara o sello: dos rostros de mujer (1995).

(1995). Pecados capitales (2002).

(2002). Mesa para tres (2004).

(2004). La saga, negocio de familia (2004).

(2004). Montecristo (2007).

(2007). El cartel de los sapos (2008).

(2008). Chepe Fortuna (2010).

(2010). Los canarios (2011).

(2011). El Bronx (2019).

Su labor profesional no se limitó a la televisión. En el cine colombiano participó en largometrajes como La milagrosa (2008) y Gente de bien (2014), consolidando una carrera integral entre las tablas, el cine y la pantalla chica.

En años recientes, el actor se refirió públicamente a los desafíos de la profesión y su salud. Durante una entrevista concedida en 2020 al programa Lo sé todo, Quintero compartió detalles de su vida personal durante la época de la pandemia de covid-19, señalando las dificultades económicas y la pausa laboral a la que se vieron sometidos los artistas independientes en ese período.

En esa misma conversación, el actor recordó el proceso de recuperación tras una cirugía de reemplazo de cadera a la que tuvo que someterse como consecuencia del desgaste articular derivado de su etapa como deportista en la juventud.

A pesar de los momentos difíciles, Quintero mantuvo siempre la expectativa de continuar vinculado a proyectos de actuación.

La partida de Germán Quintero representa la pérdida de uno de los rostros más reconocidos de la actuación colombiana, cuyo trabajo a lo largo de los años acompañó a distintas generaciones de televidentes.