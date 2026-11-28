Ocho militares fallecieron tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú en la región amazónica del VRAEM. Entre las víctimas se encuentra el capitán Bruno Rivas Zegarra, recordado por haber integrado la tripulación que transportó al papa León XIV durante su visita al país vecino.

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La noticia ha generado conmoción entre los ciudadanos peruanos, quienes en las últimas horas han compartido mensajes de condolencia y recuerdos de la trayectoria del oficial.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por el comando militar que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la aeronave viajaban nueve uniformados, de los cuales solo uno logró sobrevivir.

Según reportó el diario peruano La República, el helicóptero Mi-17 de matrícula 636 cumplía una misión para extraer a una patrulla del Ejército cerca de Sonabamba, una zona remota de la selva peruana.

Esta región, de más de 48.000 kilómetros cuadrados, es conocida por la compleja situación de orden público debido a la presencia de laboratorios de cocaína y remanentes del grupo Sendero Luminoso, que operan en alianza con redes de narcotráfico.

Tras las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de la aeronave y el fallecimiento de ocho integrantes de la institución: cinco miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y tres soldados del Ejército.

Además del capitán Bruno Rivas Zegarra, perdieron la vida los suboficiales Jorge Evanan Mendoza, Franklin Odar Yovera, Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme, junto a los militares Segundo Pereira Huayambe, Carlos Huanilo Santamaría y Crisólogo Contreras Huamán.

El único sobreviviente del siniestro fue identificado como el copiloto Enzo Espinoza Roque. Aunque las autoridades no han detallado la gravedad exacta de sus lesiones, se confirmó que fue trasladado consciente a Lima para recibir atención médica especializada.

El comunicado del Comando Especial VRAEM por la muerte de ocho militares en el accidente Foto: El comando militar VRAEM

Más allá de su labor en operaciones de seguridad, el nombre del capitán Bruno Rivas Zegarra cobró especial relevancia pública por haber participado en el dispositivo aéreo organizado durante la visita del papa León XIV a Perú este año.

Rivas Zegarra formó parte de la tripulación de uno de los cuatro helicópteros Mi-17 acondicionados para la comitiva pontificia, aeronaves que en su momento fueron bautizadas popularmente como el ‘Papacóptero’.

Según detallaron medios locales, su tarea específica consistió en cubrir la ruta aérea entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en el departamento de Cajamarca. De hecho, reportes de prensa indican que el helicóptero accidentado en el VRAEM era la misma aeronave utilizada durante aquel recorrido papal.

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Tras confirmarse su fallecimiento, en redes sociales comenzó a circular con fuerza una fotografía en la que el capitán aparece sonriente junto al sumo pontífice. La imagen ha sido compartida por familiares, amigos y usuarios que resaltan su vocación de servicio.

Hasta el momento, ni el papa León XIV ni la oficina de prensa del Vaticano han emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento del piloto peruano.