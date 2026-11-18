Con la papa, los colombianos la están viendo gris. Tanto productores como consumidores están afectados por el alto precio, unos porque no aguantan el costo de producirla y los otros, porque está muy caro comprarla.

Tanto así que el precio de ese tubérculo que está presente casi a diario en la gastronomía del país se convirtió en uno de los principales focos de presión sobre el costo de vida en Colombia.

El incremento anual en el total nacional, según los datos de inflación del Dane, fue de 98 % en octubre, lo que implica que prácticamente duplicó su precio frente a octubre de 2025. En consecuencia, si un bulto de papa en promedio costaba 40.000 pesos, ahora cuesta 80.000 y las diferencias por regiones son abismales.

Solamente en octubre el incremento fue de un 8,25 % frente al mes anterior, lo que indica que sigue la escalada en el precio de este producto básico en la canasta familiar.

Campesinos cultivadores de papa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De cara a la llegada de diciembre y ante las expectativas de que la inflación siga su marcha, cuesta arriba, el panorama de la papa es preocupante.

Por el lado mayorista

La preocupación es que a los compradores mayoristas la papa les está resultando muy costosa, lo que tarde o temprano terminará impactando aún más el bolsillo de los consumidores. La papa parda pastusa, por ejemplo, subió en 16 de 16 mercados revisados que son los que principalmente determinan su precio. La papa negra, en ciudades como Cali, subió 346,92 % en un año, según lo evidencian los datos de inflación del Dane.

En otras ciudades también se aprecian incrementos extraordinarios, principalmente por la reducción de la oferta del producto, pues las cosechas fueron menores. En Cartagena, por ejemplo, la papa negra tuvo un aumento de 297,77 %; mientras que en Bogotá ahora el precio es 250 % más alto.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, en reunión con Richard Sánchez, gerente de Fedepapa. Foto: Ministerio de Agricultura / Cortesía

Desde octubre, el Ministerio de Agricultura venía sosteniendo reuniones con Fedepapa, gremio de paperos, con el propósito de buscar caminos para abaratar el costo de producir el tubérculo.

Para ese momento, se habló de una hoja de ruta que incluía cuatro frentes: sistemas de riego eficientes, semillas certificadas, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos. También se dijo que explorarán alternativas de maquinaria que podrían contribuir a reducir hasta en un 50 % los costos de los pequeños productores, junto con mecanismos para fortalecer la transformación y comercialización de la papa y disminuir la intermediación.

Lo cierto es que ahora, el alto precio de la papa obedece más a un problema de desabastecimiento, precisamente derivado de ese efecto dominó: si cuesta más se produce menos y se encarece.