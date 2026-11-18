Desde una tasa representativa del mercado-TRM, de $3.309,55, el dólar avanza cuesta arriba y para este 18 de noviembre el precio de apertura registrado en la Bolsa de Valores de Colombia es de 3.320,10 pesos, es decir casi 11 pesos más frente a la jornada anterior

A medida que los compradores iban llegado, la moneda estadounidense no daba señales de bajar. El último precio negociado en las primeras horas de este día era de 3.320 pesos.

Pero la volatilidad, característica en escenarios de incertidumbre, empezaba a aparecer. El dólar se ha cotizado a máximos de $3.329,50 y a mínimos de 3.315,50 pesos.

Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal. Foto: istock

¿Qué presiones hay sobre el dólar?

Juan Andrés Yañez, asociado al área de divisas de la firma Credicorp Capital, pone varios elementos sobre el tapete, que estarían presionando el comportamiento del dólar, cuyo precio promedio ha sido $3.321,35, en todo caso, siempre por encima de la TRM.

“El contexto internacional está marcado por la aversión al riesgo global, seguido por los resultados corporativos de Nvidia, que fueron mejor de lo esperado por el mercado”, afirma el experto.

Y no es todo. También hay coletazos por parte de la Reserva Federal (FED), que casi siempre pone un peso fuerte a la manera en la que se mueve el dólar en el mundo. En esta ocasión, según expresa Yañez, el efecto proviene de la posición de dos presidentes del Banco Central estadounidense, quienes afirman que hay que seguir aumentando las tasas de interés hasta llegar al nivel objetivo, que en ese país es del 2 % (en Colombia es del 3 %).

La Milagro Week tiene mucho que ver

Y no falta el impacto local, que ahora proviene de la Milagro Week, evento liderado en Estados Unidos por el vicepresidente José Manuel Restrepo, en el que ya se registran anuncios de inversión y crédito (recaudo) por 35.500 millones de dólares. Para el experto en divisas de Credicorp, las señales que se envían con esa inversión extranjera directa es que podría monetizarse en el territorio nacional.