El último dato sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el tercer trimestre de 2026 mostró un crecimiento de un 0,5%, una marcada desaceleración si se compara con el dato del mismo trimestre de 2025.

El PIB de Colombia para el tercer trimestre creció un 0,5 % respecto al mismo periodo del 2025

Tras conocerse este dato, divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la dirigente de la Andi, Luz Stella Murgas, advirtió de la urgencia de fortalecer las condiciones para dinamizar la actividad productiva y recuperar el ritmo de crecimiento del país.

Murgas señaló que estos datos mostraron un desempeño desigual entre el crecimiento de los diferentes sectores que aportan al PIB: mientras que la minería muestra recuperación, la industria manufacturera continúa rezagada y otros sectores como el agro y la construcción, estratégicos para el empleo, presentan debilidad.

Asimismo, la dirigente enfatizó que la formación bruta de capital fijo representó únicamente el 15,7% del PIB. “La baja inversión no solo limita el desempeño económico actual, sino que también compromete las posibilidades de crecimiento futuro”, explicó Murgas.

En ese sentido, la presidenta de la Andi resaltó la importancia de generar un entorno favorable para que la inversión fortalezca la capacidad productiva nacional.

Cabe señalar que muchos expertos asocian el bajo resultado en el crecimiento del PIB del trimestre a los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto sobre el empleo y la producción.