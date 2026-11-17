El dólar estadounidense cerró la jornada del 17 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.309, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

El PIB de Colombia para el tercer trimestre creció un 0,5 % respecto al mismo periodo del 2025

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.316.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.315. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.327 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.293. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.310.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1,108 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 731 millones de dólares.

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Economía internacional

La Unión Europea (UE) elevó este martes su previsión de crecimiento para la eurozona este año, ya que la economía del bloque resiste mejor de lo esperado el impacto del shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, aunque advirtió que la inflación seguirá siendo elevada.

La Comisión Europea prevé ahora que el PIB de la zona euro, integrada por 21 países con moneda común, crezca un 1,2% este año, frente al 0,9% proyectado a principios de año.

También espera una expansión del 1,2% en 2027.

“En 2026, la economía europea está resistiendo mejor de lo previsto. Pero no podemos darlo por sentado, ni conformarnos únicamente con la resiliencia”, afirmó en un comunicado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

Bruselas estima ahora que la inflación en la eurozona alcanzará el 3,1% en 2027, muy por encima del 2,3% previsto anteriormente.

La UE también revisó al alza su pronóstico para este año y prevé que la inflación llegue al 3,2%, frente al 3,0% estimado previamente.

La inflación en la eurozona subió al 4,0% en octubre, su nivel más alto en tres años, lo que reforzó las expectativas de una nueva subida de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) antes de finales de año.

*Con información de AFP.