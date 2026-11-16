La primera jornada de Milagro Week dejó importantes anuncios para la economía colombiana y un balance de avances por 25.900 millones de dólares, entre recursos de financiación de la banca multilateral y nuevos anuncios de inversión privada.

Abelardo De La Espriella dio apertura a la Milagro Week con contundente mensaje: “No saldré de Colombia durante mi Gobierno”

Así lo confirmó el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la sesión inaugural del encuentro empresarial que se desarrolla en Nueva York y que reúne a inversionistas, representantes de compañías internacionales, entidades financieras y organismos multilaterales.

Las primeras reuniones de la rueda de negocios empezaron en la mañana del lunes. Foto: Captura de pantalla de @jrestrp en X

Ante más de 700 participantes, Colombia presentó un portafolio de 110 proyectos de inversión con los que busca atraer capital internacional, fortalecer sectores estratégicos y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico.

Restrepo destacó la convocatoria alcanzada y aseguró que se trata de uno de los encuentros de inversión con mayor asistencia que ha recibido la sede para una presentación de esta naturaleza.

“Son 700 personas que están aquí para conocer 110 proyectos de inversión que Colombia le ha presentado al mundo de los inversionistas”, señaló el vicepresidente, al presentar los resultados de las primeras reuniones y los compromisos financieros anunciados durante la jornada.

Uno de los principales resultados provino de la banca multilateral. El Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron recursos previstos por 21.400 millones de dólares para acompañar al sector privado colombiano durante los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella envió un mensaje desde Colombia para dar apertura a la primera Milagro Week en Nueva York, un encuentro internacional que busca fortalecer las relaciones comerciales y atraer inversión extranjera. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/NIYzl9IYrW — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

El Banco Mundial, representado por su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, proyecta destinar 10.000 millones de dólares.

Banco Mundial ratifica su respaldo a Colombia y destaca la agenda económica presentada durante Milagro Week

Por su parte, la CAF, a través de su representante en Colombia, Rodrigo Peñailillo, anunció una disponibilidad de 5.400 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la presidencia de Ilan Goldfajn, contempla 6.000 millones de dólares.

Inauguración de la Milagro Week. Foto: @scordeiroguerra

A estos recursos se suman 4.500 millones de dólares en anuncios de inversión empresarial derivados de las reuniones que se adelantaron durante el primer día.

De esta manera, el balance presentado por Restrepo alcanza los 25.900 millones de dólares, una cifra que refleja el interés de los organismos financieros internacionales y del sector privado en las oportunidades de negocio que ofrece Colombia.

Avianca y Plata, protagonistas de los primeros anuncios

Entre los anuncios empresariales más destacados sobresalió el de Avianca, que confirmó inversiones por 3.000 millones de dólares para los próximos años. El plan contempla fortalecer su operación y ampliar su flota con 61 aeronaves adicionales entre 2027 y 2029.

Segundo campanazo de la Milagro Week: Plata S. A. aumenta su inversión en Colombia a US$400 millones

La apuesta busca mejorar la conectividad aérea de Colombia con los mercados internacionales y generar efectos positivos en sectores como turismo, hotelería, gastronomía y servicios.

Otro de los anuncios relevantes fue el de Grupo Plata, propietario de la fintech Plata S.A., que decidió incrementar su inversión en Colombia de 60 millones de dólares a 400 millones de dólares durante los próximos tres años. Se trata de recursos adicionales por 340 millones de dólares, que estarán orientados a ampliar sus operaciones y fortalecer el acceso al crédito formal.

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció los dos ‘campanazos’ iniciales de la Milagro Week: una inversión de US$3.000 millones de Avianca y una de US$340 millones adicionales de Grupo Plata, además de un plan de ‘destrabe’ para Cerro Matoso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/0SrGA5oJwI — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

El vicepresidente Restrepo destacó que esta inversión contribuirá a combatir mecanismos de financiación informal como el llamado gota a gota y el pagadiario, además de facilitar el acceso a servicios financieros para micro, pequeñas y medianas empresas. Felipe Lega, presidente de Plata en Colombia, atribuyó la decisión a la confianza de la compañía en el país y en sus perspectivas económicas.

Plan para destrabar inversiones en Cerro Matoso

La minería también tuvo un papel importante en la primera jornada. El vicepresidente confirmó la activación de un plan de destrabe para CoreX, propietaria del complejo minero-industrial de Cerro Matoso, ubicado en Montelíbano, Córdoba. La iniciativa busca resolver obstáculos operativos y regulatorios que han frenado nuevos proyectos de inversión y afectan el desarrollo de esta operación.

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El anuncio se produjo tras una reunión con el empresario Robert Yüksel Yıldırım, quien manifestó interés en ampliar las inversiones de su grupo empresarial en Colombia, particularmente en minerales críticos, logística, infraestructura minera y energética.

También se contempla evaluar la construcción de un nuevo puerto en el Caribe. El empresario anunció que viajará a Colombia en diciembre de 2026 para avanzar en la formalización de los acuerdos.

El vicepresidente se reunió con empresarios internacionales para poner en marcha un plan para la empresa Corex, propietaria de Cerro Matoso. Foto: Cortesía Vicepresidencia

La importancia de este plan radica en el impacto económico y social de Cerro Matoso para la región. La operación atraviesa dificultades por la interrupción del suministro de gas natural y ha llegado a funcionar al 50 % de su capacidad, situación que afecta alrededor de 600 empleos directos y contratistas.

Según el vicepresidente, lograr que los proyectos avancen permitirá proteger el empleo, sostener programas sociales y abrir oportunidades para cerca de 50.000 familias cordobesas.

Milagro Week hace parte de Misión Crecer, la estrategia económica del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, que busca atraer inversión nacional y extranjera, generar empleo y llevar el crecimiento de la economía colombiana hasta el 6 % anual.

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La agenda contempla encuentros bilaterales entre empresarios, fondos de inversión y representantes de los proyectos, con el propósito de conectar iniciativas concretas con fuentes de financiación.

La presentación de 110 proyectos constituye una oportunidad para posicionar a Colombia en sectores como infraestructura, energía, minería, agricultura, tecnología, transporte y turismo.

La primera jornada deja así un balance significativo: recursos proyectados por la banca multilateral, nuevos compromisos empresariales y medidas para recuperar proyectos estratégicos que pueden dinamizar las economías regionales.

La agenda continuará en Nueva York hasta el 18 de noviembre, con nuevas reuniones y acercamientos entre inversionistas y representantes colombianos. El desafío será convertir los anuncios y las expectativas de financiación en inversiones ejecutadas, empleos y resultados medibles para el país.