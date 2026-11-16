‘Plan Marshall’ para reconstruir Colombia: vicepresidente se reunió con congresista estadounidense en busca de apoyo

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro con el congresista estadounidense Gregory Meeks durante la Milagro Week, en el que abordaron los efectos del terremoto, las necesidades de reconstrucción de las zonas afectadas y la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

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En la reunión participaron también la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. El encuentro hizo parte de la agenda del Gobierno colombiano en Estados Unidos, orientada a establecer acercamientos con representantes políticos y económicos de ese país.

José Manuel Restrepo. Vice Presidente de la República. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Durante la conversación, Meeks manifestó su respaldo al Gobierno colombiano por parte del Partido Demócrata y expresó su disposición a contribuir en los procesos de recuperación de las regiones afectadas por el movimiento telúrico.

Esta colaboración se planteó en el marco de la propuesta de implementar un Plan Marshall para apoyar la reconstrucción.

La iniciativa busca articular esfuerzos de cooperación para atender las consecuencias del terremoto y avanzar en la recuperación de los territorios impactados. Sin embargo, durante el encuentro no se precisaron montos de financiación, mecanismos de ejecución ni compromisos presupuestales específicos por parte del Congreso estadounidense.

Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de conformar un Colombian Caucus en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de un grupo de carácter bipartidista que tendría como propósito fortalecer los vínculos políticos entre los dos países y promover iniciativas de interés común.

Según la información divulgada sobre la reunión, Meeks destacó la importancia de avanzar en la creación de este espacio legislativo. La embajadora María Consuelo Araújo adelanta las gestiones correspondientes para impulsar su conformación y establecer contactos con congresistas de ambas colectividades.

Arranca la #MilagroWeek en Nueva York. Tendremos durante la mañana encuentros con organizaciones interesadas en mantener y aumentar sus inversiones en nuestro país. Una demostración de la confianza que representa el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Colombia está lista para la inversión global! Acompáñenme en esta agenda tan importante de la #PatriaMilagro. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 16, 2026

El encuentro también se enmarca en el proceso de fortalecimiento de la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos, impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mediante el diálogo entre los dos mandatarios.

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Dentro de esta agenda bilateral se puso en marcha el Diálogo de Prosperidad Económica, un mecanismo que contempla asuntos relacionados con comercio e inversión, energía, minerales críticos y economía digital.

Con estas conversaciones, el Gobierno colombiano busca avanzar en la cooperación política, económica y de seguridad con Washington, así como gestionar respaldo internacional para la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.