Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 15 de noviembre de 2026

Este domingo, 15 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.316,70 por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa se mantiene sin cambios frente al sábado, 14 de noviembre, cuando también se ubicó en $3.316,70. Sin embargo, representa un incremento de $14,79 frente al viernes, 13 de noviembre, cuando la TRM fue de $3.301,91. Esto equivale a un aumento acumulado del 0,45 %.

La TRM vigente este domingo se mantendrá hasta el martes, 17 de noviembre, de acuerdo con los valores publicados para el periodo.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las últimas cotizaciones de referencia disponibles corresponden al sábado, 14 de noviembre, y muestran variaciones importantes entre las principales capitales del país.

Estos valores son orientativos y pueden cambiar dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las últimas cotizaciones de referencia disponibles, correspondientes al sábado, 14 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.210 $3.280 $70 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.290 $3.330 $40 Medellín $3.410 $3.300 $110 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

En contraste, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120 por dólar. Para quienes buscan comprar dólares, Cali también registra la cotización de venta más económica, con $3.250, seguida de Medellín, con $3.300.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena presenta el mayor margen, con $230 por dólar. Cúcuta registra la diferencia más baja, con $40.

Es importante tener en cuenta que las cotizaciones de las casas de cambio corresponden al último reporte disponible y no necesariamente reflejan los precios ofrecidos durante este domingo. También se recomienda verificar directamente con cada establecimiento antes de realizar una operación.