Precio del dólar se dispara; la moneda cerró más cara la semana tras un aumento de 16 pesos

El dólar estadounidense cerró la jornada del 12 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.317, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.301.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.310. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.332 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.306. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.316.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 959 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 712 millones de dólares.

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Economía internacional

La inflación en Brasil aumentó levemente en octubre y se situó en 4,63% interanual, encima de la meta oficial para 2026, debido en especial al incremento del precio de los alimentos, informó la autoridad estadística este jueves.

El recién reelecto presidente Luiz Inácio Lula da Silva había logrado mantener la inflación dentro del objetivo fijado por las autoridades de entre 1,5% y 4,5% durante la primera parte del año. Sin embargo, el indicador se ha mantenido encima de ese rango de tolerancia durante el segundo semestre.

Precio del dólar. Foto: Getty Images

En la comparación interanual, la inflación de octubre aumentó frente al 4,58% del mes anterior.

La inflación mensual fue de 0,14%, por debajo del 0,82% de septiembre.El grupo de alimentación y bebidas registró el mayor aumento (1%), seguido de las comunicaciones (0,7%).

La gasolina, aliviada por un subsidio estatal que busca compensar el alza en precios por la guerra en Oriente Medio, tuvo una caída de 0,6%.

La semana pasada el Banco Central detuvo un ciclo de recortes en la tasa de interés de referencia debido al repunte de la inflación.

La primera economía latinoamericana tiene una de las tasas más altas del mundo (13,75%) y Lula afirma que esto frena el crecimiento.

*Con información de AFP.