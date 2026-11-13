Definidos los rivales de Colombia en el Sudamericano Sub-20: formato cambió y se jugará así

Colombia será sede del próximo Sudamericano Sub-20 que se desarrollará del 22 de enero al 7 de febrero del 2027.

Semanas atrás la Conmebol informó la elección del país, así como también las ciudades que tendrán el privilegio de tener a las futuras promesas del balompié del continente.

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Restaba que el organismo rector hiciera el sorteo para determinar cómo quedaban conformado los dos grupos, donde cada uno contará con cinco naciones.

De acuerdo a los publicado por los organizadores, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL llevó a cabo dicho sorteo en las últimas horas dejando ubicada a Colombia en el grupo A junto con Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

El otro grupo correspondiente al B, dejó plantados a Brasil, Argentina y Uruguay en una misma zona. Además de Venezuela y Bolivia que no tendrán una tarea sencilla en busca de ser campeones y los cupos al próximo Mundial de la categoría.

Cambió el formato: así se jugará

Hasta la edición pasada existía una ronda llamada como ‘hexagonal final’. Ahora, y de acuerdo a la explicación detallada de Conmebol, este sistema ya no será utilizado.

Como se jugará ahora determina que pasan a la siguiente fase los cuatro primeros de cada grupo y después ronda de play offs.

En la página de Conmebol quedó alojada la explicación del torneo con su nuevo sistema así: “Fase preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final. La Fase de Grupos será disputada por los 10 equipos participantes, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno”.

El trofeo que se le entrega al campeón de la Campeonato Sudamericano Sub-20. Foto: CONMEBOL

“Los partidos en Fase de Grupos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de partidos. Clasificarán para la Fase Final, los equipos que ocupen las cuatro (4) primeras posiciones en cada grupo”, puntualizan.

“La Fase Final será disputada por las 8 selecciones clasificadas de la Fase de Grupos y participarán de esta fase en enfrentamientos directos: Semifinales, partidos pre-clasificatorios, clasificatorios a la Copa Mundial Sub20 de la FIFA 2027™ y Final", detallan de las rondas más importantes.

“Las Asociaciones Miembro Participantes (AMPs) de la CONMEBOL Sub20 2027 son las representantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia (anfitrión), Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela”, terminan.

Cupos al Mundial en juego

Si bien salir campeón es uno de los objetivos de las diez selecciones participantes, también está en juego el ganarse uno de los cuatro cupos a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Conmebol puntualizó que serán los mejores cuatro los que vayan en representación del continente: “El torneo otorgará cupos para el mundial de la categoría: Clasificarán de manera directa a la Copa Mundial Sub20 de la FIFA 2027™ las selecciones que ocupen las cuatro primeras posiciones de la Fase Final de la competición".

Sobre la sede de la siguiente cita orbital, así como las fechas en las que se realizará ya está programado que “el Mundial se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2027″, acabaron exponiendo.