América de Cali salió perjudicado en Liga BetPlay 2026-II, luego de que se conociera el fallo del TAS que lo dejó sin tres puntos ya sumados de cara a la definición de la fecha 19.

A raíz del caso de Yhoman Hurtado, el equipo rojo del Valle del Cauca le fueron restados las unidades de la victoria ante Internacional de Bogotá.

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De tener 36 unidades, los americanos pasaron a tener 33 y es repercutió directamente en la tabla de posiciones del Torneo Finalización. Pasó de ser segundo a tercero por detrás del Deportivo Cali.

Cabe recordar que en el presente campeonato quienes hayan acabado como los dos primeros de la tabla, se ganaran el beneficio de la ‘ventaja deportiva’ o también ‘punto invisible’ en los cuadrangulares.

¿Qué es el ‘punto invisible’ y cómo funciona?

El denominado ‘punto invisible’ es una ventaja deportiva que reciben los dos equipos que terminan en las primeras posiciones de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay.

Estos clubes clasifican como cabezas de serie a los cuadrangulares semifinales y cuentan con un beneficio adicional: en caso de igualdad de puntos al finalizar las seis jornadas de esta instancia, tendrán prioridad sobre sus rivales para definir quién avanza a la gran final.

Es decir, no se trata de un punto que se sume directamente a la tabla de los cuadrangulares, sino de un criterio de desempate que puede resultar determinante. Si dos equipos terminan igualados en unidades en su grupo, el que tenga el ‘punto invisible’ obtendrá la ventaja y conseguirá el paso a la final.

Por eso, finalizar primero o segundo en la fase regular representa un beneficio importante, pues puede definir la clasificación a la disputa por el título.

América lo perdió por el TAS

Durante el próximo sábado se jugarán siete partidos de manera consecutiva. Todos en el marco de la decisiva fecha 19, donde se definirán los ocho clasificados a las finales del FPC en el Finalización.

Todos los clubes que estén inmersos en la pelea por ‘punto invisible’, así como también por la clasificación jugarán a la misma hora (3:30 p.m.).

Atlético Nacional tiene asegurado ser cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II. Foto: Cristian Bayona

Ante el cambio de la tabla por la decisión del TAS, la definición se pone aún más emocionante teniendo a Atlético Nacional plenamente tranquilo con 39 puntos como cabeza de serie en cuadrangulares.

No obstante, para América el panorama cambió ya que el dueño de la segunda plaza es Deportivo Cali que ahora tiene un punto más que los rojos y le gana dicha ventaja.

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga son otros del listado que aspiran a ser segundos. Los rojos llegarían a 34, mientras que los leopardos a 35 en caso de ganar y, si se dan derrotas de los de Cali subirían casillas sumamente importantes.

Programación de la fecha 19 oficializada por Dimayor Foto: Dimayor

Así se jugará la fecha 19 el próximo sábado