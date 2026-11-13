Las cuentas de Millonarios, Once Caldas, Tolima y Cúcuta para clasificar a cuadrangulares

Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo se juegan los últimos dos cupos disponibles para los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Este sábado, 14 de noviembre, jugarán sus partidos en simultánea sobre las 3:30 de la tarde con transmisión de Win Sports.

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De momento hay seis equipos confirmados para la siguiente fase del campeonato: Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Estas son las cuentas de los aspirantes a la clasificación:

Las cuentas de Millonarios

El conjunto embajador viene de perder frente a Deportes Tolima en Ibagué, pero marcha en la séptima posición de la tabla y depende de sí mismo para conseguir el tiquete a los cuadrangulares. Su rival será Alianza FC en el Estadio El Campín.

Si gana : clasificará a los cuadrangulares.

: clasificará a los cuadrangulares. Si empata : necesita que Deportes Tolima y Águilas Doradas no ganen.

: necesita que Deportes Tolima y Águilas Doradas no ganen. Si pierde: necesita que Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no ganen.

Las cuentas de Once Caldas

El ‘Blanco Blanco’ enfrenta a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot y sueña con meterse a otros cuadrangulares de manera consecutiva, esta vez bajo las órdenes del ‘Panelo’ Valencia.

Si gana : clasificará a los cuadrangulares.

: clasificará a los cuadrangulares. Si empata : necesita que Deportes Tolima y Águilas Doradas no ganen.

: necesita que Deportes Tolima y Águilas Doradas no ganen. Si pierde: necesita que Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no ganen.

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Las cuentas del Deportes Tolima

El conjunto pijao viene en racha con dos victorias de manera consecutiva y, aunque no depende de sí mismo, tiene la esperanza de meterse entre los ocho enfrentando a Deportivo Cali en el Estadio de Palmaseca.

Si gana : necesita que pierda Millonarios u Once Caldas.

: necesita que pierda Millonarios u Once Caldas. Si empata : necesita que Once Caldas pierda por tres o más goles.

: necesita que Once Caldas pierda por tres o más goles. Si pierde: quedará eliminado de la Liga BetPlay.

Las cuentas de Águilas Doradas

El conjunto dorado marcha en la décima posición del campeonato y enfrenta a Independiente Medellín en el Estadio Cincuentenario. Sus opciones dependen de los tres equipos que están por encima.

Si gana : necesita que pierda Millonarios u Once Caldas y que Tolima no gane.

: necesita que pierda Millonarios u Once Caldas y que Tolima no gane. Si empata : quedará eliminado de la Liga BetPlay.

: quedará eliminado de la Liga BetPlay. Si pierde: quedará eliminado de la Liga BetPlay.

Las cuentas del Cúcuta Deportivo

Los motilones tienen opciones matemáticas de clasificar a cuadrangulares, pero dependen de un ‘milagro’ en la última fecha de la Liga BetPlay. Su rival será Jaguares de Córdoba en el Estadio General Santander.