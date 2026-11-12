Logo
Login
Deportes

Lista de clasificados y eliminados: así quedó la Liga BetPlay tras el comienzo de la última fecha

Ya se jugaron dos partidos de la definitiva fecha 19 de Liga Betplay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

12 de noviembre de 2026 a las 9:24 p. m.
Comenzó la fecha 19 de la Liga Betplay
Comenzó la fecha 19 de la Liga Betplay Foto: Colprensa

La Liga BetPlay está en su etapa definitiva y se van conociendo los clasificados y eliminados de cara a los cuadrangulares semifinales que dejarán los finalistas y el respectivo campeón. Durante estos días se llevan a cabo varios partidos antes del día crucial. Junior de Barranquilla tuvo que presentarse ante el Deportivo Pasto y Llaneros midió fuerzas contra el Boyacá Chicó.

Jorman Campuzano y Fabricio Sanguinetti
Figura de la Liga Betplay se ofrece a Santa Fe y sería fichaje top: quiere dupla con “Franquito Fagúndez”
Daniel Ruiz, jugador de Millonarios que será baja en la fecha 19 y si clasifican en el 2026-II
Lesión agobia a Millonarios: parte oficial de figura para la fecha 19 y finales de Liga BetPlay

Cabe recordar que hay seis equipos clasificados a cuadrangulares y solo dos cupos disponibles que ahora mismo le pertenecen a Millonarios y Once Caldas, que jugarán contra Alianza y Atlético Nacional, respectivamente.

A primera hora, Junior de Barranquilla pudo ganar en el Departamental Libertad ante el Deportivo Pasto por la mínima diferencia tras gol de Carlos Mario Pérez y así intenta cerrar con algo de honra el campeonato al que se presentó como campeón defensor, pero quedó eliminado de forma prematura. El uruguayo Jorge Bava asumiría como director técnico en reemplazo de Sebastián Viera.

A segunda hora, Llaneros empató 0-0 con Boyacá Chicó en Villavicencio, en otro duelo de eliminados. En lo que tiene que ver con el equipo boyacense, jugó su último partido en la primera división tras consumar su descenso en fechas anteriores.

Esta es la situación actual de la Liga Betplay faltando 8 partidos de la última fecha:

Clasificados a cuadrangulares

  • Atlético Nacional
  • Deportivo Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • América de Cali
  • Independiente Santa Fe
  • Independiente Medellín

Con opciones de clasificar

  • Millonarios
  • Once Caldas
  • Deportes Tolima
  • Águilas Doradas

Eliminados de Liga Betplay

  • Cúcuta Deportivo
  • Llaneros
  • Internacional de Bogotá
  • Junior de Barranquilla
  • Boyacá Chicó
  • Alianza FC
  • Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto
  • Jaguares de Córdoba
  • Fortaleza FC

Millonarios y Once Caldas son los que dependen de sí mismos para clasificar a los cuadrangulares. En caso que ambos salgan victoriosos en la última fecha, sentenciarán la eliminación de Tolima y Águilas Doradas.

El cuadro embajador recibe en el estadio El Campín a Alianza FC, mientras que Once Caldas tiene la dura tarea de ir al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional.

Así continúa la Liga Betplay

Viernes 13 de noviembre

  • Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre

  • Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.
  • Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.
  • Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.
  • Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.
  • Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.
  • Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.
  • Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.
Temas relacionados
Liga Betplay