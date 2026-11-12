Lista de clasificados y eliminados: así quedó la Liga BetPlay tras el comienzo de la última fecha

La Liga BetPlay está en su etapa definitiva y se van conociendo los clasificados y eliminados de cara a los cuadrangulares semifinales que dejarán los finalistas y el respectivo campeón. Durante estos días se llevan a cabo varios partidos antes del día crucial. Junior de Barranquilla tuvo que presentarse ante el Deportivo Pasto y Llaneros midió fuerzas contra el Boyacá Chicó.

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Cabe recordar que hay seis equipos clasificados a cuadrangulares y solo dos cupos disponibles que ahora mismo le pertenecen a Millonarios y Once Caldas, que jugarán contra Alianza y Atlético Nacional, respectivamente.

A primera hora, Junior de Barranquilla pudo ganar en el Departamental Libertad ante el Deportivo Pasto por la mínima diferencia tras gol de Carlos Mario Pérez y así intenta cerrar con algo de honra el campeonato al que se presentó como campeón defensor, pero quedó eliminado de forma prematura. El uruguayo Jorge Bava asumiría como director técnico en reemplazo de Sebastián Viera.

A segunda hora, Llaneros empató 0-0 con Boyacá Chicó en Villavicencio, en otro duelo de eliminados. En lo que tiene que ver con el equipo boyacense, jugó su último partido en la primera división tras consumar su descenso en fechas anteriores.

Esta es la situación actual de la Liga Betplay faltando 8 partidos de la última fecha:

Clasificados a cuadrangulares

Atlético Nacional

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

América de Cali

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Con opciones de clasificar

Millonarios

Once Caldas

Deportes Tolima

Águilas Doradas

Eliminados de Liga Betplay

Cúcuta Deportivo

Llaneros

Internacional de Bogotá

Junior de Barranquilla

Boyacá Chicó

Alianza FC

Deportivo Pereira

Deportivo Pasto

Jaguares de Córdoba

Fortaleza FC

Millonarios y Once Caldas son los que dependen de sí mismos para clasificar a los cuadrangulares. En caso que ambos salgan victoriosos en la última fecha, sentenciarán la eliminación de Tolima y Águilas Doradas.

El cuadro embajador recibe en el estadio El Campín a Alianza FC, mientras que Once Caldas tiene la dura tarea de ir al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional.

Así continúa la Liga Betplay

Viernes 13 de noviembre

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.