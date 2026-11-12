SuperTransporte revocó obligación de instalar códigos QR en vehículos de transporte público: ¿qué cambia para las empresas?

La Superintendencia de Transporte anunció este jueves, 12 de noviembre, que revocará la resolución que establecía la instalación obligatoria de códigos QR en vehículos de transporte público.

La disposición quería facilitar que los pasajeros presentaran peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones o PQRSDF directamente ante la entidad que administra el taxi de forma directa o indirecta.

La decisión deja sin efecto la obligación que había sido establecida mediante la Resolución 009788 de 2026. Según informó la entidad, la medida se tomó después de escuchar las observaciones de los empresarios, transportadores y ciudadanos, además de revisar los aspectos técnicos de su implementación.

La Superintendente de Transporte, Ludmila Vergara, explicó que la revocatoria se dio antes de que las empresas vigiladas estuviesem obligadas a cumplir con la instalación de estos elementos.

Exigencia de códigos QR

La resolución contemplaba que las empresas vigiladas por la Superintendencia incorporaran adhesivos con códigos QR en sus vehículos y otros espacios de atención al usuario. Al escanearlos con un teléfono celular, los pasajeros podían acceder a una plataforma digital para presentar sus solicitudes y reportar inconvenientes relacionados con el servicio.

La norma también establecía condiciones técnicas para la ubicación y visibilidad de estos distintivos, con el propósito de facilitar su lectura por parte de los usuarios.

Aun así, la Superintendencia señaló que, tras revisar las observaciones recibidas, consideró necesario volver a plantear la medida para evitar cargas innecesarias a las empresas y garantizar que las decisiones regulatorias respondan a criterios técnicos.

La decisión modifica el panorama para los operadores de transporte público que debían prepararse para cumplir con la disposición.

¿No lleva el SOAT, la licencia de conducción o la técnico-mecánica en físico? Proyecto busca evitar multas si están vigentes

La entidad reiteró que continuará trabajando en el fortalecimiento del sector y en la atención de los usuarios mediante mecanismos de vigilancia y canales institucionales.

La importancia de estos mecanismos de atención también se refleja en la cantidad de personas que utilizan el transporte público en el país. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), durante el segundo trimestre de 2026 los sistemas integrados de transporte masivo movilizaron cientos de millones de pasajeros en Colombia.

En comparación con el mismo periodo de 2025, el número de usuarios transportados registró una disminución del 7,2%, la encuesta del organismo mide el comportamiento del transporte urbano en 23 ciudades capitales y permite dimensionar la cantidad de pasajeros que dependen diariamente de estos servicios.