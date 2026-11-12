Familia de Jesús de Miguel rompe el silencio y muestra cifras en donaciones: millonario dato tras el fallecimiento

La familia de Jesús de Miguel, delantero fallecido trágicamente la semana pasada tras un fuerte golpe sobre el terreno de juego en el partido Tenerife vs. Andorra, por la segunda división española, expresó su emoción y agradecimiento después de haber recibido muchos detalles en forma de donaciones que alcanzan los 221.000 dólares.

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No han sido días fáciles para la familia de Jesús de Miguel en medio de una trágica e inesperada muerte en una cancha de fútbol tras el choque con el portero Jesús Owono, quien sigue destrozado y ha anunciado que planea no volver a las canchas. Pese a ser llevado de urgencias al centro médico, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida.

En un comunicado difundido por el sindicato AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la familia del jugador agradeció “de todo corazón” a todas las personas que participaron en una colecta lanzada por un antiguo compañero de Jesús De Miguel, Fran Sol, quien ha alcanzado más de 213.000 euros con esta iniciativa.

“Nos ha emocionado profundamente la cantidad de personas que se han movilizado en torno a esta iniciativa. Un agradecimiento muy especial a Fran Sol por haber puesto en marcha esta campaña de donaciones y a todos los que han participado en esta iniciativa o nos han enviado mensajes de apoyo”, escribió la familia del goleador español.

“Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por vuestro apoyo en este periodo”, añadió el comunicado de prensa. Cabe recordar que esta campaña sigue disponible en la plataforma de crowdfunding: gofundme.com.

Trágica muerte que conmovió al mundo

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Jesús Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en fuerza desmedida, en una imagen que dejó en silencio el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el Tenerife en 2025. Foto: Anadolu via AFP

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por los grupos médicos y primeros auxilios. Según la prensa española, De Miguel sufrió una paro cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó internado.

En un principio, se había informado que se encontraba “estable dentro de la gravedad”, aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes de esa semana apuntaba a que había “empeorado neurológicamente”.

Jesús de Miguel murió tras sufrir un colapso cardíaco en pleno partido entre Tenerife y Andorra Foto: Tenerife página Web

Su familia sigue de luto, mientras reciben voces de aliento alrededor del mundo.