Italia ratifica su renacer y da un batacazo en la Nations League: castigó a Zinedine Zidane y Francia

La selección de Italia da un batacazo en la Nations League de la UEFA y tumba a Francia, que es dirigida por Zinedine Zidane y tiene a Kylian Mbappé como baja más sensible. En la previa, se veía un duelo parejo por el renombre de ambos países, pero en la cancha todo salió mal para los franceses.

Oscuros detalles de Gianni Infantino salen a la luz; le dicen dictador y que necesita un psicólogo: “está sufriendo”

Estados Unidos le incumple a la FIFA y se retira del Mundial Sub-17: tema con Medio Oriente tocó fondo

El favoritismo lo traía Francia, una selección que no solo muestra calidad en Europa, sino que resuena en el mundo por la cantidad de figuras que tiene en su nómina y está llamada a ganarlo todo. En el anterior Mundial de Norteamérica, fue semifinalista y era gran favorita al título.

Recientemente, Francia tuvo cambio de entrenador y Didier Deschamps dejó el cargo, dejando la vacante para Zinedine Zidane. El exjugador y campeón en la Copa del Mundo de 1998 tiene la gran responsabilidad de mantenerse en la élite y darle continuidad al proceso deportivo. Al menos, ante otra potencia como Italia, se vio superada con tres goles.

En lo que tiene que ver con Italia, pudo encontrar la victoria en Milán con su máxima figura en la cancha y llamada a ser la figura a seguir en Italia: Francesco Pio Esposito, quien se fue de doblete en el 3-1 final para escalar en la tabla de posiciones del grupo A.

Italia le gana a Francia en Milán Foto: Getty Images

Todo comenzó mal para los italianos, pues Michael Olise abrió el marcador al minuto 10 de comenzar el partido, pero no solo fue la victoria, sino la capacidad para poder remontarse ante el marcador adverso ante un rival que se creía que tenía un poco más de superioridad.

Italia resuena en el mundo tras triunfo ante Francia

Los dirigidos por Roberto Mancini encontraron el empate gracias al gol de Francesco Esposito al minuto 26 y firmó su doblete al 75′ para el 3-1 final. Antes, Davide Frattesi colocó el 2-1 al 63′, abriendo un panorama desolador para Francia, que no tuvo la capacidad para sacar adelante el triunfo con sus variantes.

De esta manera, Italia le supera a Francia en la tabla del grupo A de la Nations League tras cinco partidos jugados. Ambas selecciones acumulan 10 puntos, pero la diferencia de gol condena a Zidane a quedar en la segunda casilla.

Tabla del Grupo A Foto: Google

Triunfo que ratifica el renacer de Italia, una potencia del fútbol mundial que se ha quedado sin ir a los tres Mundiales más recientes (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), lo que garantiza una crisis federativa y deportiva. Ahora, con Esposito como su joya a mostrar y con la maestría de Mancini, tratan de salir del fondo.