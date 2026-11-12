FIFA confirma la primera selección que se retira del Mundial Sub-17

A través de un comunicado oficial, la FIFA confirmó que Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17. La lista de participantes se reduce a 47 países, dejando en vilo la disputa del grupo J que, además de la selección estadounidense, también cuenta con Montenegro, Chile y Argelia.

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“La FIFA ha sido informada de la decisión de la Federación Estadounidense de Fútbol de retirarse de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™. El reglamento de la competición seguirá en vigor. Las evaluaciones de la seguridad llevadas a cabo por la FIFA no han sufrido cambios, ni tampoco se han producido acontecimientos que afecten a la seguridad del torneo", expresó la entidad.

En su comunicado, “la FIFA entiende que la decisión de la Federación Estadounidense de Fútbol se tomó a tenor de la recomendación de viaje de nivel 3 vigente en Estados Unidos”.

“La seguridad y protección de todos los participantes y aficionados sigue siendo la máxima prioridad. Al igual que en todos los eventos y competiciones de la FIFA, estamos en contacto permanente con las autoridades pertinentes y aguardamos con expectación al inicio del torneo en Catar”, añade el ente rector.

Por último, recuerdan que “en los últimos meses, Catar ha acogido con éxito varias citas internacionales, como el Mundial de Pádel de la FIP, el Mundial Sub-17 Masculino de Voleibol de la FIVB, la Diamond League de Doha, los clasificatorios asiáticos para el Mundial de Baloncesto de la FIBA 2027, el Gran Premio de MotoGP y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

¿Por qué se retiró Estados Unidos?

“Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el Mundial”, decía la carta de la US Soccer.

En dicho anuncio explicaron que “lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de EEUU para Catar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo”.

“Estamos sumamente orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en el Mundial”, completó la carta.

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En una semana empieza el Mundial Sub-17

Luego del pronunciamiento oficial de la FIFA, queda por definir lo que pasará con el cupo de Estados Unidos y la programación de partidos del grupo J.

A pesar de este problema, el Mundial Sub-17 sigue programado para iniciar el próximo jueves 19 de diciembre con seis partidos de la fase de grupos.

Colombia, vigente campeón del fútbol sudamericano, arrancará su participación el 21 de noviembre enfrentando a Japón. Dicho partido está programado para las 7:30 de la mañana y será transmitido en señal abierta por Caracol TV y RCN.

La Tricolor tiene serias aspiraciones de avanzar a la siguiente fase bajo las órdenes de Freddy Hurtado, quien apunta a superar la mejor presentación de esta categoría en la historia de los mundiales (4° lugar).