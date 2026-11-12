Supuesta rescisión en Junior de Barranquilla antes de jugar la fecha 19: “Será agente libre”

Junior de Barranquilla y Francisco Fydriszewski habrían acabado de manera anticipada el vínculo que los unía hasta junio de 2029.

Según se ha podido filtrar en las últimas horas, el atacante que llegó en julio pasado proveniente de Independiente Medellín no encontró su mejor versión en el rojiblanco y, entre las partes, lograron romper el contrato que había para ser agente libre.

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Extraoficialmente, se mencionó que Fydriszewski renunció a sus obligaciones con el tiburón, una decisión que estaría relacionada, en parte, con su bajo rendimiento y las presiones recibidas por parte de la afición juniorista.

A raíz de esto salió lo informado por Felipe Sierra que aseveró: “Francisco Fydriszewski (33) no renunció a Junior, el delantero argentino llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo”.

Al parecer, solo sería cuestión de la “firma” para quedar como “agente libre. Su futuro podría estar fuera de Colombia, donde tiene varios interesados”.

Números aterradores en Junior

La etapa de Francisco Fydriszewski en Junior de Barranquilla estuvo lejos de las expectativas que generó su llegada.

El delantero argentino no logró consolidarse como una alternativa confiable en ataque y su aporte goleador fue limitado. En el segundo semestre de 2026 disputó 11 partidos de Liga BetPlay y marcó apenas dos tantos.

Su rendimiento estuvo acompañado de oportunidades desperdiciadas y cuestionamientos desde la afición rojiblanca. Incluso, su actuación en la Copa Colombia quedó marcada por un penalti fallado. El balance terminó siendo negativo para un futbolista del que se esperaba mayor protagonismo ofensivo.

Salida previo a la fecha 19

Este jueves Junior de Barranquilla jugará el último partido de 2026 en Liga BetPlay.

Después de lo que fue el fracaso de un segundo semestre en el que no logró clasificarse a las finales, el juego para cumplir con las obligaciones será contra Deportivo Pasto en condición de visitante.

El balón rodará a las 5:00 de la tarde y solo servirá para que los tiburones se muevan tanto en la tabla de posiciones del Finalización, como en la de la reclasificación.

Cabe recordar que los de Barranquilla, en parte, salvaron el año desde los primeros seis meses luego de ser campeones de una estrella más frente a Atlético Nacional en el 2026-I.

Esa consagración les permitió tener acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, primer objetivo trazado para la dirigencia Char que analiza decisiones sobre la dirección técnica de la mano de Sebastián Viera, así como los fichajes y salidas.

Jorge Bava sonó con fuerza

Estancada desde el pasado miércoles habría quedado la negociación entre el técnico Jorge Bava y Junior que ya se daba como un hecho para el año siguiente.

Jorge Bava dirigió a Independiente Santa Fe en 2025. Foto: Cristian Bayona

Ante este rumor de una negociación frustada, en las últimas horas fue preguntado el directo implicado. Bava en el dialogó con Diario Deportes explicó que mientras un colega permaneza vinculado a quien lo pretende no avanzaría por respeto.

“Estoy atento a la liga siempre por una eventual oportunidad. Pero están jugando y con un colega (Sebastián Viera) al mando”, puntualizó.