La verdad sobre el millonario negocio de Santa Fe por Fagúndez, Bustos y Toscano: presidente se pronunció

Independiente Santa Fe está de moda por estos días al escucharse versiones de una supuesta compra de casi cinco millones de dólares por tres jugadores para 2027.

A quien se hace referencia es a Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Kilian Toscano, todos a préstamo con el cuadro rojo proveniente de equipos del exterior o un poderoso de Colombia como Atlético Nacional.

Franco Fagúndez tuvo cara a cara con Eduardo Méndez: esto se dijeron sobre la renovación

Jorge Bava se pronunció: primeras declaraciones tras la oferta del Junior de Barranquilla

Eduardo Méndez, presidente del club capitalino hace esfuerzos por retenerlos, pero en caso de no lograrlo tampoco sacrificará las arcas del equipo. Esa fue parte de su respuesta a Carlos Antonio Vélez, quien hizo pública una charla en su columna de Planeta Fútbol.

La verdad sobre la negociación por los tres

Fagúndez es el de los tres, por el que más fuerza se hace. Dicho goleador uruguayo cuenta con contrato con Santos Laguna de México, a donde abiertamente ha dicho no querer retornar una vez finalice el préstamo.

Públicamente, Franco ha manifestado su deseo de permanecer en Bogotá. Sin embargo, las cifras que rondan entre uno y 1,5 millones de dólares dificultan las negociaciones para Santa Fe.

Así las cosas, la verdad de las negociaciones estaría planteada de la siguiente manera según la conversación sostenida por Vélez y Méndez.

🗣️ @velezfutbol nos cuenta cómo avanzan las negociaciones para que Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Kilian Toscano continúen en Independiente Santa Fe. #PlanetaFútbol https://t.co/QOAFe85Azf — Win Sports (@WinSportsTV) November 12, 2026

Sobre la cifra de los 4.5 o 5 millones de euros por dicho tridente, el de los cardenales habría respondido: “‘Primero, yo tengo que cuidar la plata del club. No tengo ni cinco, ni cuatro, ni tres millones para gastar. Estoy haciendo las ofertas, pero esos dineros que se estaban mencionando no son ciertos. No tengo esa plata y tengo que proteger la salud económica del club’”, transmitió Vélez.

Remarcando lo que ya que conoce de Fagúndez, se señaló que “hay una prioridad, que es Facundo. Me dijo: ‘Cada vez que le hacen un gol, a mí me duele el estómago porque me vale más”.

Del otro delantero extranjero se ha mencionado: “‘Lo de Bustos estamos negociando. No es fácil, no es comprar. Lo estoy tratando con Talleres, que no lo suelta en préstamo’“.

Franco Fagúndez celebrando su gol frente a Deportivo Pasto en El Campín. Foto: Cristian Bayona

Y para finalizar hicieron mención a Kilian que se debe aún a Nacional por ser el dueño de su ficha.

“En el caso de Toscano, a Nacional le mandé una oferta y Nacional no me contestó. Parece que Nacional la está estudiando o no le interesa”, explicó Carlos Antonio sobre el esfuerzo que hace Santa Fe.

Así pues, lo que resta es esperar por ver cómo logra salir librado del periodo de transferencias el Primer Campeón de Colombia.

Anhelo por ser campeón

A la par de todo lo que pasa entre clubes, directivos y oficinas, Santa Fe tiene que seguir vigente en la Liga BetPlay 2026-II donde ya está clasificado a las finales.

Este viernes el equipo reaparecerá para jugar la fecha 19 vs. Internacional de Bogotá, con la plena tranquilidad de disputar el partido sin la presión de necesitar puntos de más.

Parcialmente, es quinto con 31 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Finalización.