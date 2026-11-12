Comunicado oficial del Manchester United sobre Michael Carrick y su nuevo director técnico

Manchester United anunció oficialmente la salida de Michael Carrick, quien deja su cargo como director técnico con efecto inmediato. El conjunto británico informó que está en la búsqueda de un nuevo entrenador y espera confirmarlo en el menor tiempo posible.

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Esta decisión llega justo después del empate contra Aston Villa en Old Trafford (4-4), resultado que los hizo caer a la zona de descenso en la Premier League.

“Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su puesto como entrenador del primer equipo masculino. Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos”, apunta el comunicado.

Carrick deja a los ‘Red Devils’ en la casilla número 18° de la Premier League con apenas ocho puntos sumados de 30 posibles. Su balance en lo que va de temporada fue de cuatro derrotas, cinco empates y apenas una victoria.

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que durante su etapa como jugador, ha demostrado un gran compromiso y profesionalidad en todo momento desde su regreso al club. Su liderazgo y los logros alcanzados la temporada pasada serán recordados siempre con mucho cariño”, agregó el pronunciamiento.

Por último, los ‘Red Devils’ informaron sobre la elección del nuevo DT. “El club tiene la intención de nombrar a un sucesor definitivo lo antes posible”, sentencia el comunicado.

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Mauricio Pochettino está muy cerca

Entre la baraja de candidatos hay un gran favorito, según la prensa británica: el argentino Mauricio Pochettino se perfila para llegar a tomar las riendas del Manchester United.

De acuerdo a los últimos reportes, Pochettino llegó a un acuerdo en los términos personales de su contrato y está a la espera de las negociaciones con la federación de Estados Unidos.

Cabe recordar que el argentino tiene contrato firmado como seleccionador estadounidense hasta el Mundial 2030 y su salida depende de la cláusula de rescisión que ascendería a los 10 millones de dólares.

Pochettino ya tiene la experiencia de dirigir equipos grandes de la Premier League. Su última experiencia en el fútbol inglés fue en el banquillo del Chelsea, aunque también estuvo al mando de Tottenham y Southampton.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

En Estados Unidos ya hablan incluso de Pep Guardiola como principal candidato a reemplazar a Pochettino si finalmente termina firmando contrato con el Manchester United.

Las próximas horas serán claves para desenredar esta novela y definir quién será el nuevo timonel de los ‘Red Devils’. El próximo partido oficial del Manchester United será hasta el próximo 22 de noviembre visitando al Liverpool en Anfield.