Manchester United tendría listo a su nuevo DT: fichaje estelar por 10 millones de dólares

Mauricio Pochettino es el principal candidato para asumir las riendas del Manchester United. La prensa británica informa que hay negociaciones adelantadas para pagar la cláusula de su contrato con la selección de Estados Unidos.

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Los ‘Red Devils’ se encuentran en una situación delicada después de caer en la zona de descenso en la Premier League y habrían decidido ponerle fin al ciclo de Michael Carrick.

“Manchester United está ultimando un acuerdo para que Mauricio Pochettino se convierta en su próximo entrenador, en caso de que finalmente se tome la decisión de relevar a Michael Carrick de sus funciones”, reportó David Ornstein, periodista de The Athletic.

De acuerdo a esta información, ya están acordados los términos personales con Pochettino y solo falta entablar las negociaciones formales con la selección estadounidense. “Habría que abonar una cláusula de rescisión de unos 10 millones de dólares”, apuntó el medio británico.

El técnico argentino de 54 años tiene una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

En caso de concretar su llegada, Pochettino sería el sexto técnico que asume las riendas del Manchester United desde 2022. Por ese banquillo han pasado nombres como Erik Ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher y Michael Carrick, quienes no han logrado sacar al club de la crisis deportiva.

Más allá de estar lejos de la batalla por el título, los ‘Red Devils’ nunca habían caído a la zona de descenso y esa es la principal razón por la que planean otro timonazo con Carrick en al rampa de salida.

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¿Quién es Mauricio Pochettino? Trayectoria y datos

Mauricio Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United está obligado a pagar una compensación a la federación estadounidense.

En su carrera como entrenador solo ha conseguido tres títulos profesionales, todos ellos en el banquillo del París Saint-Germain: Supercopa de Francia 2020, Copa de Francia 2020/21 y Ligue 1 2020/21.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Al frente de la selección de Estados Unidos ha dirigido un total de 35 partidos oficiales. Su balance hasta ahora es de 21 victorias, 2 empates y 12 derrotas para un rendimiento del 61.9 %.

Mientras en Inglaterra se habla de su posible llegada al Manchester United, Pochettino está preparando el próximo partido con la selección norteamericana. Este sábado, 14 de noviembre, enfrentarán a Haití en el partido de ida por los cuartos de final de la Concacaf Liga de Naciones.

El juego de vuelta será el miércoles de la próxima semana en Cincinnati, donde seguramente se tendrá un panorama claro sobre el futuro del DT.