Las dos bajas de Millonarios por castigo de la Dimayor para el partido definitivo ante Alianza en la fecha 19

Millonarios se juega la vida el próximo sábado en la fecha 19 de la Liga Betplay. Luego de quedar eliminado en el semestre pasado en Valledupar, ahora tendrá el reto con el mismo rival, Alianza FC, pero en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. No puede darse el lujo de tener dos eliminaciones el mismo año de los cuadrangulares.

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No son buenos días para Millonarios, que se vio sorprendido el partido pasado contra Deportes Tolima en Ibagué y cayó 2-1, siendo el golazo de Juan Guillermo Cuadrado lo único rescatable en los 90 minutos. Las alarmas se mantienen encendidas, que ya venían asomando desde el clásico contra el América de Cali que finalizó 0-0.

En medio de la zozobra por la clasificación, Millonarios recibe la resolución 111 de la Dimayor donde aparece la sanción para dos de sus jugadores que son habitualmente titulares en el esquema de Alberto Gamero. El defensa y el atacante se dejaron acumular en tarjetas amarillas y no serán convocados.

Leonardo Castro aparece en la lista y no será convocado y le dará su lugar en la titular al tucumano Rodrigo Contreras. Asimismo, en la zona defensiva, Sergio Mosquera tampoco podrá estar y su lugar, seguramente, será tomado por Jorge Arias, en dupla con Steve Barreiro.

Resolución de la Dimayor Foto: Dimayor

De esta manera, Millonarios siente dos bajas sensibles, teniendo en cuenta que su presencia es clave y son referentes. El Embajador no tiene margen de error y una victoria en Bogotá lo clasifica directamente a cuadrangulares semifinales el próximo sábado.

Así se jugará la fecha 19 de Liga Betplay

Jueves 12 de noviembre

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla - 5:00 p. m.

Llaneros vs. Boyacá Chicó - 7:00 p. m.

Viernes 13 de noviembre

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre

Millonarios vs. Alianza FC - 3:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. América de Cali - 3:30 p. m.

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares - 3:30 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - 3:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p. m.

- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín - 3:30 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza - 3:30 p. m.

Otra baja en Millonarios, por lesión

Por otra parte, el periodista Alexis Rodríguez anticipó que “en Millonarios le realizarán la resonancia a Daniel Ruiz por una molestia muscular en el gemelo derecho”, y podría sumarse a las bajas.

Cabe recordar que en el último partido de Millonarios, Daniel Ruíz salió apenas al minuto 29 del primer tiempo y le dio paso a Francisco Chaverra. Fue el pasado domingo, 8 de noviembre, en la derrota del embajador 2-1 en su visita al Deportes Tolima.