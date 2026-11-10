Polémica por golazo anulado a Once Caldas contra Atlético Nacional: VAR dio su veredicto

Este martes, 10 de noviembre de 2026, Once Caldas se fue al descanso ganándole 1-0 a Atlético Nacional. El partido corresponde a la ida de las semifinales en la Copa BetPlay.

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Sin embargo, hubo una gran polémica previo al gol de Once Caldas, que abrió el marcador a los 37 minutos y gracias a Felipe Gómez. Fue sobre los 30 minutos, en un gol anulado al blanco blanco.

VAR indicó fuera de lugar en un gol de Once Caldas, y se encendió la polémica

El mismo Felipe Gómez había recibido un balón por la zona izquierda del campo, amagó ante la defensa de Atlético Nacional, y acabó anotando un verdadero golazo con remate de pierna derecha.

¡Felipe Gómez abría el marcador ante Nacional pero el gol no suma por fuera de lugar y el juego sigue 0-0! #LACOPAxWIN ⚪⚽🟢🏆 https://t.co/fN6X8xs4Ag — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Pero la alegría le duró poco a Gómez y a Once Caldas, pues el juez de línea anuló el tanto por fuera de juego. Acto seguido, el árbitro central del partido, Diego Ulloa, tras comunicación con el VAR, Mauricio Pérez, ratificó la anulación del gol.

Instantes después, la cuenta oficial de Win Sports en X publicó el video con las líneas que el VAR trazó para ratificar el fuera de juego de Felipe Gómez. Sin embargo, la polémica siguió en los comentarios.

¡Las líneas del VAR en el gol anulado de Once Caldas ante Nacional! #LACOPAxWIN ⚪⚽🟢🏆 https://t.co/gHtue7YQyY — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Felipe Gómez tuvo revancha por su gol anulado contra Nacional

Pero Felipe Gómez no dejó de intentar de cara a la portería de Atlético Nacional, y tuvo su revancha. A los 37 minutos, siete minutos después de que le anularan el gol, abrió el marcador para Once Caldas.

¡CABEZAZO LETAL DE FELIPE GÓMEZ Y @oncecaldas ABRE EL MARCADOR ANTE NACIONAL! #LACOPAxWIN ⚪⚽🏆 https://t.co/FK3udJViXD — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Gracias a ese cabezazo, Once Caldas se fue ganando 1-0 al descanso en el estadio Palogrande de Manizales. Se trata de un golpe de autoridad, ante un Nacional que siempre es candidato al título de Copa.

Se esperan 45 minutos de complemento vibrantes, con Once Caldas tratando de aumentar su ventaja a favor, y Atlético Nacional esperando descontar, o remontar, con miras a la vuelta donde será local.