Santa Fe confirma negociaciones con Atlético Nacional por un jugador: “Se hizo propuesta”

Este martes, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, hizo varios anuncios respecto al futuro del elenco cardenal. Uno de ellos, las negociaciones con Atlético Nacional por un jugador para que permanezca en la plantilla de cara al 2027.

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Concretamente, Eduardo Méndez confirmó acercamientos con Atlético Nacional, por el volante Kilian Toscano. Aunque el jugador de 22 años actualmente está en Santa Fe, se encuentra en condición de préstamo y debería volver al verde de Antioquia para diciembre de 2026.

Se desconoce la figura que negocia Santa Fe, con Nacional, por Kilian Toscano. Puede ser la extensión de un préstamo, o comprar al jugador que se ha consolidado en la nómina de Pablo Repetto.

Santa Fe negocia con Nacional por Kilian Toscano

“Estamos a la espera. Se le hizo una propuesta a Atlético Nacional (por Kilian Toscano) y esperamos la propuesta de ellos”, dijo Méndez en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports.

🦁⚽”Se le hizo una propuesta a Nacional y esperamos la respuesta de ellos” Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sobre el jugador Kilian Toscano. #MedioTiempoWIN https://t.co/fxK59ztd5I — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

Según Transfermarkt, Kilian Toscano tiene un valor en el mercado de 550 mil euros. El más alto de su carrera data de septiembre de 2024, cuando alcanzó los 600 mil euros.

El contrato de Toscano, con Atlético Nacional, va hasta diciembre de 2028. Por tanto, si Santa Fe no logra llegar a un acuerdo con el verde de Antioquia, el jugador deberá volver al equipo paisa.

También se confirman negociaciones por Franco Fagúndez

Otro jugador que se ganó un lugar en Santa Fe, a pesar de estar a préstamo, es el uruguayo Franco Fagúndez. Tiene contrato con Santos Laguna de México, pero el león capitalino quiere intentar hacerse con sus servicios.

“Hace unos días se hizo una propuesta, hoy hablé con uno de los directivos de Santos y estamos a la espera de que entre esta o la otra semana nos respondan. Lo único malo es que cada vez que hace un gol se cotiza más y me hacen más difícil la negociación”, dijo Méndez, en diálogo con el mismo medio referenciado.

🦁⚽”La gente ya sabe el deseo que tengo de quedarme. El presidente sabe lo que estoy haciendo para quedarme en el club” Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe. #MedioTiempoWIN https://t.co/uxu0EwingC — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2026

“La gente sabe el deseo que tengo de quedarme. Vamos a ver si con el convenio de hoy se hace más fácil (...) Hay que respetar los tiempos, los acuerdos entre clubes. No soy una persona que le guste hablar de eso y meter presión, pero él sabe el deseo de mi corazón. Él sabe todo lo que estoy haciendo para poder quedarme acá”, dijo el propio Fagúndez, al lado del presidente de Santa Fe y en la misma nota.