SEMANA fue uno de los medios invitados a la Chery User Summit 2026 celebrada en Wuhu, China, y tras un largo viaje pudo conocer, de primera mano, lo que el grupo que más vehículos exporta al mundo ya tiene entre manos.

Lo primero fue una prueba de manejo de larga duración desde Shanghai, hasta Wuhu, un trayecto que tomo dos días y que cubrió 700 kilómetros.

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Esta experiencia estuvo a cargo de Lepas y sus modelo L6 híbridos y eléctricos. cabe señalar que esta marca, que se fabrica en China y hace parte del Chery Group, no se comercializará en ese país y será exclusivamente para mercados externos, como Colombia, Panamá, Chile y otros 42 países en Europa, Asia y Oceanía.

La travesía, en la que participó SEMANA, solo abrió 30 cupos internacionales, por lo que se trató de un evento exclusivo en el que se pudo comprobar la calidad, tecnología, eficiencia y desempeño de estas dos SUVs a lo largo de las perfectas autopistas de ese país.

La marca del leopardo, cómo se le conoce y animal que inspiró su concepto (LE - Leopardo, PAS - pasión), confirmó durante la travesía, que a partir de febrero llegará al país con 3 modelos: L4 y L6 en versión 100 % eléctrica y L8 en versión híbrida enchufable, tecnologías que están marcando tendencia en el plano local y con las que esperan acoplarse al competido mercado local.

En la prueba de manejo realizada en Wuhu, China, Lepas confirmó que llegará a Colombia en febrero de 2027. Foto: Lepas

De igual forma, Lepas, una de las compañías más jóvenes del grupo, presentó Aura, el prototipo con el que dejó ver la dirección en la que apunta la firma en cuanto a diseño, dejando claro que este es uno de sus puntos fuertes.

El primer concept car de la marca aprovechó la LEPAS Global Elegance Night para dejarse ver por primera vez y descrestar a los asistentes a esta cita con su figura y sus características.

Lepas presentó Aura, su prototipo. Con este vehículo dan idea del desarrollo que va a tener la nueva marca que se comercializará fuera de China. Foto: Lepas

Carros chinos: lujo y tecnología

La misma cita global sirvió para conocer algunas otras de las marcas del Grupo Chery que, por el momento, no llegan a Colombia.

Son autos de altísimo desempeño, tecnología que va por las nubes y diseños futuristas que dejan claro que en ese país los prototipos están hechos para convertirse en autos de calle, y no son solo dibujos y maquetas que terminan archivados en una bitácora.

Xeed, Luxeed, Freelander y Xlantis se posicionan como marcas de ultralujo; mientras que Jaecoo, Omoda, icaur y Chery siguen apuntándole a una gama alta con SUVs que tampoco escatiman en ningún detalle. Algunas de ellas ya tienen presencia en Colombia y otras prepara su aterrizaje

Son vehículos que, si bien sirven para ir del punta A al punto B, se enfocan en el confort y en el lujo.

Pantallas interiores por donde se mire, no solo para el conductor y el copiloto, desde donde se puede configurar toda la operación del vehículo; verdaderos teatros sobre ruedas donde la experiencia de ver una película o serie es llevada a otro nivel.

la EV 9 o Llounge, es un vehículo con una tecnología muy avanzada que ofrece un confort superior. Foto: Luxeed

Luxeed Stormax, una de los carros exhibidos en la Chery User Summit. En China se le conoce como el RX. Foto: Luxeed

Abrir y cerrar puertas con solo hacer un gesto con la mano, oscurecer los vidrios para evitar el paso de la luz, sillas que giran de forma automática para dar la bienvenida a los pasajeros y sistemas de gravedad cero para poder descansar cuando se requiera.

En cuanto a los diseños, esos viejos modelos que parecían neveras o lavadoras con ruedas son solo parte del pasado. Líneas y configuraciones al mejor estilo italiano engalanan las calle de las ciudades chinas, donde solo basta con mirar a cualquier lugar para ver vehículos de este tipo.

Los eléctricos mandan

Otro aspecto relevante que SEMANA pudo constatar durante su paso por China, es el nivel de ruido que hay en ciudades como Shanghai o Wuhu, o en las autopistas que conectan a las diferentes provincias.

Al promover el uso de tecnologías limpias en los vehículos y al ser los principales productores de autos de nuevas tecnologías en el mundo, se percibe un cambio total a la hora de comparar la dinámica con lo que ocurre en una ciudad como Bogotá.

La mayoría, por no decir que todo el parque automotor es eléctrico: buses, camiones, automóviles, SUVs y motocicletas, lo que entrega un nivel de tranquilidad absoluta a sus habitantes, sensación que en otras capitales del mundo, es poco valorada, pero que una vez se experimenta es bastante relevante.

Al silenciar el parque automotor se perciben mucho más otros sonidos; puede sonar algo sin importancia, pero el poder hablar con otra persona sin levantar la voz, escuchar las aves y percibir sonidos de la naturaleza en plena ciudad, realmente es algo gratificante para el ser humano.

Van años luz por delante

China realmente va años luz adelante del resto del mundo y uno ejemplo claro es el nivel y el desarrollo de toda su industria automotriz, que no solo satisface con éxito el consumo interno, sino que ha avanzado con éxito hacia la conquista de otros mercados como el Medio Oriente, Latinoamérica, Europa y Oceanía.

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El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. Foto: Getty

Tienen claro que su calidad es inigualable, que lo que ofrecen está muy por encima de lo que ponen sobre la mesa otras compañía de origen occidental y que tienen precios que han hecho que el mercado entre en una dinámica que algunos no pueden sostener.

No en vano, a Colombia ha llegado una gran cantidad de marcas chinas de automóviles, camiones y motocicletas, conociendo que deben comenzar a crear historia, algo que le da respaldo a las marcas tradicionales que en esta parte del mundo siguen siendo muy bien valoradas.

Ese es el verdadero reto de estos vehículos, poder competir con la tradición y el respaldo que ya está enquistado en la mente del comprador colombiano y que muchas veces lo lleva a inclinarse por un auto de una compañía que carga en su espalda años de trayectoria.