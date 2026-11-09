Un nuevo hito ocurrió en los últimos días en el mundo automotor, luego de que un vehículo eléctrico se convirtiera en el carro más rápido del mundo al superar los 500 km/h.

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El auto que consiguió este logro fue nada más y nada menos que el Yangwang U9 Xtreme, un hiperdeportivo eléctrico desarrollado por la marca china BYD, que alcanzó una velocidad máxima de 503,17 km/h durante una prueba en Abu Dabi.

Esta velocidad, la cual fue lograda el pasado 1 de noviembre, ha sido reconocida por la Federación Internacional de Automóvil (FIA) y supera el récord anterior de 496,22 km/h, que había sido establecido por el mismo vehículo en Alemania en septiembre de 2025.

La prueba realizada por BYD consiguió dos récords mundiales Guinness: uno por la mayor velocidad alcanzada por un auto de producción y otro por un carro eléctrico de producción en una sola dirección.

El intento de alta velocidad tuvo lugar en la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra de Abu Dabi. El piloto encargado de conseguir la hazaña fue el alemán Marc Basseng, quien ha sido campeón del mundo FIA GT1 de 2012 y ha sido el ganador absoluto en las 24 Horas de Nürburgring.

Basseng también fue el conductor que condujo el U9 Xtreme durante su anterior hazaña de alta velocidad en el circuito de pruebas ATP Papenburg en Alemania.

¿Cómo fue la prueba para romper el récord mundial de velocidad?

El intento en Abu Dabi se llevó a cabo durante dos días, con la cooperación de las autoridades locales, incluyendo la presencia de la FIA y el cierre de un tramo de carretera de 10 km, incluyendo una recta de siete kilómetros utilizada para las pruebas de alta velocidad.

Se hicieron dos pruebas iniciales el 31 de octubre, en donde U9 Xtreme alcanzó una velocidad máxima de 490 km/h. Luego de los primeros intentos, los ingenieros comenzaron a efectuar distintos ajustes para mejorar la estabilidad y rendimiento del auto.

Ya al siguiente día, el 1 de noviembre, se volvieron a hacer dos pruebas más, en la que la segunda alcanzó la velocidad final de 503,17 km/h, rompiendo así el récord mundial de velocidad.

Este último logro se suma al rendimiento del U9 Xtreme en el circuito alemán de Nürburgring Nordschleife, en el que consiguió un tiempo de vuelta de 6 minutos y 59,157 segundos, estableciendo un récord de vuelta para carros eléctricos de producción.