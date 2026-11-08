Accidente en la vía Bogotá-Cota provocó cierre temporal en ambos sentidos: vehículo terminó volcado

Un accidente de tránsito se presentó este domingo 8 de noviembre en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Cota, luego de que un vehículo particular sufriera un volcamiento y quedara a un costado de la carretera.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó el cierre temporal de ambos sentidos de este corredor vial para permitir las maniobras de retiro del automóvil. La entidad también informó que el Grupo Guía permanecía en el lugar realizando labores de gestión del tráfico y monitoreando las condiciones de movilidad.

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Por medio de sus redes sociales y otros canales, la Secretaría compartió un video en el que se observa un automóvil de color plateado recostado de medio lado sobre una cuneta. En las imágenes también se escucha la advertencia sobre la restricción temporal del paso en los dos sentidos de la vía.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas de gravedad por este accidente. Las autoridades trabajan para retirar el vehículo y restablecer la circulación en el corredor.

El corredor ha registrado otros siniestros viales en los últimos años. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando un automóvil también sufrió un volcamiento en la vía Bogotá-Cota, a la altura de la avenida Guaymaral, en la localidad de Suba.

En esa oportunidad, agentes de tránsito, integrantes del Grupo Guía y una grúa atendieron la emergencia. El vehículo fue retirado y la Secretaría de Movilidad informó posteriormente que el tránsito se había recuperado en el sector.

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Otro caso se presentó el 17 de abril de 2025, durante la temporada de Semana Santa. Una camioneta terminó volcada en un canal de aguas a la altura de la carrera 116, situación que obligó a realizar un cierre vial mientras una grúa adelantaba las maniobras para sacarla. Según los reportes de ese momento, no hubo personas heridas y la movilidad se normalizó después del retiro del vehículo.