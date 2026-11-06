Maniobra de conductor para no atropellar a un perro terminó en grave accidente en Cali

Una maniobra para evitar atropellar a un perro terminó de la peor manera para un conductor en Cali. El hombre habría intentado esquivar al animal cuando se atravesó en su camino, pero perdió el control del vehículo y acabó dentro de un canal de aguas residuales.

Impresionante video de un carro con ocupantes que cayó a un caño en Cali

El hecho se registró en la tarde del jueves 5 de noviembre en la calle 34 con avenida 2N. Según la versión preliminar entregada por la Secretaría de Movilidad de Cali, el conductor transitaba por la zona cuando el canino habría aparecido inesperadamente en la vía, obligándolo a realizar una maniobra que terminó con el automotor fuera de la calzada.

Aunque salió ileso, el accidente dejó daños materiales y complicaciones en la movilidad del sector.

El coordinador operativo de la Secretaría de Movilidad, Jorge Vergara, explicó cómo se habría producido el accidente y confirmó que no hubo personas lesionadas.

El vehículo terminó dentro de un canal de aguas residuales en la calle 34 con avenida 2N, en Cali, después de que su conductor perdiera el control al intentar evitar atropellar a un canino. Foto: Suministrado

“Ese vehículo se desplazaba por la calle 34 y, al parecer, se le atravesó un canino y, por no atropellarlo, perdió el control del vehículo y cayó a este caño de aguas residuales”, señaló el funcionario.

La escena obligó a coordinar la llegada de una grúa para retirar el automóvil del canal. Mientras se adelantaban las labores de extracción, las autoridades reportaron congestión vehicular en el punto, debido a la presencia del vehículo y al procedimiento necesario para sacarlo.

El operativo tenía como objetivo liberar el canal y permitir que la circulación por la calle 34 con avenida 2N recuperara sus condiciones habituales. De acuerdo con la información oficial, el conductor no sufrió lesiones y las consecuencias reportadas hasta el momento fueron daños materiales y afectaciones temporales al tránsito.

El vehículo terminó dentro de un canal de aguas residuales en la calle 34 con avenida 2N, en Cali, después de que su conductor perdiera el control al intentar evitar atropellar a un canino. Foto: Suministrado

Aunque todavía se trata de una versión preliminar, la Secretaría de Movilidad indicó que la aparición del perro habría sido el detonante de la maniobra que terminó en el accidente. No se entregaron detalles adicionales sobre el estado del animal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse cuando un animal aparece de manera inesperada en una vía. Las autoridades recuerdan que mantener una velocidad adecuada, conservar la distancia de seguridad y estar atentos al entorno permite contar con mayor margen de reacción ante este tipo de situaciones.

Por ahora, el episodio dejó una imagen poco habitual en las calles de Cali: un vehículo dentro de un canal de aguas residuales después de una maniobra que, según el reporte oficial, buscaba evitar atropellar a un perro.