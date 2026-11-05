Falleció Gustavo Cardona Parra, uno de los fundadores de Almacenes La 14 en Cali

El empresariado vallecaucano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gustavo Cardona Parra, quien junto a su hermano Jaime, estuvo detrás de la historia de Almacenes La 14, una de las marcas más queridas y recordadas por los caleños y con gran presencia en Colombia.

Almacenes La 14 en Paso Ancho (Cali) Foto: Cortesía La 14

Desde las 2:00 de la tarde de este jueves 5 de noviembre estará en la sala de velaciones de la funeraria In Vitam, en el sector de Santa Isabel, el cuerpo del empresario vallecaucano Gustavo Cardona Parra, fallecido en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca.

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