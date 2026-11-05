Luisa Castro reaccionó a las críticas que recibió Westcol por la muerte de Komanche

Desde hace varios días, el reconocido streamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en el mundo digital como Westcol, se ha visto envuelto en una fuerte controversia que ha generado numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

El creador de contenido se convirtió en blanco de críticas luego de que algunos internautas comenzaran a relacionarlo con la muerte del también streamer Komanche, desatando una ola de señalamientos y cuestionamientos en su contra.

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Los ataques se difundieron bajo la versión de que los comentarios de Westcol sobre el salvadoreño, vinculados a la controversia que se desató en internet por los presuntos comportamientos inapropiados del creador de contenido hacia una mujer, habrían alimentado una ola de hate que, según algunas versiones, pudo haber influido en lo sucedido.

Por eso, ante la fuerza que tomó esta situación, su novia, Luisa Castro, decidió romper el silencio y defenderlo, manifestando su preocupación por la creciente hostilidad que se ha tomado las plataformas digitales.

En medio de un live en Instagram, la creadora de contenido confesó que le causó tristeza ver la cantidad de personas que atacaron a Westcol, atribuyéndole una responsabilidad que, desde su perspectiva, no tiene.

“Yo la verdad no soy de opinar sobre estos temas nunca, pero esta vez quiero opinar porque me da tristeza y es que hubo una tragedia súper fuerte y estaban atacando y señalando a mi novio, acusándolo de cosas muy pesadas... Me daba tristeza ver cómo decían que había sido por hate y estaban haciendo lo mismo con él”, dijo.

Además, cuestionó la contradicción de aquellas personas que lo critican y le dirigen mensajes de odio, pero que, paradójicamente, terminan participando en las mismas acciones que tanto cuestionan.

“Uno solo puede dar de lo que tiene”

Con esta frase, la creadora de contenido resumió su postura y, desde su experiencia, contó cómo hace para afrontar los constantes ataques que recibe a través de las plataformas digitales.

Según expresó, teniendo en cuenta que esta situación se ha convertido en parte de su cotidianidad, aprendió a no dejar que las opiniones de los demás definan su identidad ni afecten su tranquilidad.

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En este sentido, Luisa Castro señaló que no busca la aprobación de todo el mundo y ahora comprende mejor que, desafortunadamente, siempre habrá personas que no estén de acuerdo con lo que se hace o se publica en redes sociales.

Justamente por eso, como figura pública, mencionó que prefiere ignorar las críticas que recibe en las plataformas digitales y continuar enfocada en sus proyectos o actividades pendientes.