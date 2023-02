“No vuelvo con alguien que yo tenga que arrastrar”: La Liendra se destapó sobre sus exparejas y Dani Duke

El reconocido influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, lleva ya varios meses con la –también creadora de contenido– Dani Duke; juntos comparten en sus redes sociales los viajes que hacen y los momentos que viven en pareja.

Dani Duke y La Liendra - Foto: Instagram @la_liendraa

Es así como, recientemente, el joven oriundo de Armenia contó en una transmisión a través de Twitch, cuál fue la razón por la que se ennovió con Daniela, luego de la relación que sostuvo con Luisa Castro, de quien muchos internautas aseguraron que estuvo con él por interés y para “ganar fama”.

“Lo que más me gustó de Daniela es que era una persona que tenía el mismo nivel económico que yo. Eso fue lo primero, porque yo dije: en mi vida, cuando terminé mi última relación, ‘la única forma de que yo me vuelva a meter con alguien es que esa persona esté bien económicamente y no necesite nada de mí, más que yo la quiera’”, afirmó el creador de contenido.

También dijo que se había puesto a pensar y llegó a la determinación: “Yo soy un ‘man’ que ya tiene sus cosas, su carrito, su apartamento, no necesita de nadie y yo quiero una vieja así. O sea, yo quiero una mujer que no necesite nada de mí, que sea trabajadora, que tenga su carrito, su apartamento y si a eso le van a llamar interés, pues soy interesado”.

“No me vuelvo o no me voy a meter con alguien que yo tenga que arrastrar. Entonces, cuando yo di con Daniela y vi que era una mujer que no necesita nada de mí, más que le dé amor, me encantó, yo no quería una relación donde yo tuviera que jalarla, o ayudarla, o apoyar a alguien. Yo quería a alguien que estuviera al mismo ‘ras’ mío, para que los dos nos sumemos y crezcamos”, puntualizó.

La Liendra y su novia Dani Duke - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: la_liendraa

“Yo antes salía con peladas que no trabajaban, no ahorraban, que no pensaban en salir adelante, sino en cosas como comprarse un bolso. Y yo sabía que me gustaban esas personas, pero que no iba a trascender, entonces con Daniela vi que es trabajadora, que tiene lo suyo y que no necesitaba nada de mí”, concluyó el quindiano.

Por su parte, Dani, quien lo acompañaba, intervino en medio de las declaraciones del joven y aseguró que entendía a qué se refería su novio, con quien compartió la más reciente Navidad y Año Nuevo. De igual manera, a modo de broma, afirmó: “Ay, mor, diga la verdad... fue por mis nalgas”.

El mensaje de La Liendra

Mauricio dejó ver varias imágenes en las que se le vio compartiendo con quienes serían parte de su familia, con los que departió y se le vio muy feliz. Además, compartió un emotivo mensaje de gratitud y buenos deseos para el año que empieza y que trae nuevos retos.

La Liendra Instagram @la_liendra - Foto: Instagram @la_liendra

“Gracias 2022 por todo, por lo bueno, lo malo, lo que se dio y lo que no... Un año de muchas enseñanzas y aprendizaje, a ustedes liendritas gracias por verme cada mañana, cada video, cada foto. Gracias por su compañía y apoyo. Prometo trabajar y traerles cosas nuevas en 2023. Gracias por todo y feliz año”, escribió el oriundo de Armenia.

Su publicación estuvo llena de comentarios como: “¡Feliz año, parcero, felicidades por todo lo que ha logrado y sacar su familia adelante, que Dios le dé más prosperidad para 2023!”; “Pura pinta de ir al río”; “Dani como que no se quemó jajajá”, debido a que a la joven también se le ven las marcas del sol y el bikini.

Y es que entre los mismos se logra evidenciar cómo lo critican y también quienes le transmiten su cariño al creador de contenido, cuyo número de seguidores va creciendo con el paso del tiempo a pesar de ser blanco de tantas críticas.