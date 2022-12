La Liendra muestra cómo es el interior del Uber más caro de Qatar

El influencer conocido como La Liendra no para de dar de qué hablar en las redes sociales en medio de su viaje al Mundial de Qatar 2022. Pues bien, luego de protagonizar disputas con otros turistas, comentar sobre los escenarios, el país y la cultura, ahora aprovechó para mostrar cómo es el transporte privado en la nación medioriental.

Según contó el joven, buscó la opción más costosa en una aplicación de transporte para ir a ver el partido de Argentina contra Polonia, el cual terminó dando un resultado positivo para el país latinoamericano y además, clasificando a la albiceleste a la próxima fase de la Copa del Mundo.

“El Uber a este nivel está muy top, o sea está muy bonito, el carro acá atrás, adelante también. Les cuento que solamente lo pude alquilar de aquí al centro comercial. Él me deja en el centro comercial y se va, este viajecito me va a costar 450.000 pesos en plata colombiana ¿listo? Entonces sí es costoso, entonces aprovechemos estos 20 minutos de poder que tenemos porque nos dejan ahí y ya pailas”, afirmó La Liendra, mientras mostraba un lujoso carro azul con gris.

En el video el joven muestra como un hombre le abre la puerta del vehículo para que se suba, dentro del carro hay varios paneles para graduar diferentes elementos, como la luz de la cabina, el aire acondicionado, la música, entre otros, así como asientos con más cojines de lo normal para ser más confortable.

“Vemos que tienen unas cortinas acá, acá tengo como para moderar el asiento, el aire, todo muy top. ¿Aquí qué tenemos? Oh mirá, pa’ camuflarlo, tenemos pantallas que no sirven, ¿Esto qué es? Esto tiene que hacer algo, estoy como perdido, lo que es ser montañero y pobre guev**”, continuó afirmando el influencer.

Pregunta por una burka para su novia y periodista argentino se molesta

Uno de los videos de la Liendra despertó rechazo en el comentarista deportivo Adrián Magnoli, que de cerca está cubriendo el máximo certamen de balompié.

Mauricio Gómez —La Liendra— publicó una historia en la que se le ve preguntando por una burka o un Niqab para su novia, Dani Duke, es decir, la vestimenta femenina propia de algunos países musulmanes, que además de ocultar su cuerpo, tapa su rostro. El productor de contenido pidió que ojalá el traje cubriera todo el rostro, para que a su pareja no la observara nadie, hecho que indignó a Magnoli.

“¿No tiene una que tape todo el rostro, esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, comentó La Liendra, bromeando, en sus redes sociales, usando el sarcasmo.

Tras las declaraciones del joven influenciador colombiano, Adrián Magnoli lo recriminó en Twitter: “Qué pedazo de pelotudo que sos, pibe”.

En países como Afganistán, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos de las mujeres, no obstante, en el Oriente Medio justifican tal regla en la libertad de culto.