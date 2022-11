“La Liendra es Colombia en el Mundial”: Richarlison es comparado con el ‘influencer’ en redes sociales, ¿se parecen?

Neymar no fue la gran figura en el debut mundialista de la selección de Brasil. Aunque tuvo pasajes buenos en el compromiso de este 22 de noviembre, se vio minimizado por la marca constante de los jugadores de Serbia para impedir que conectara con sus compañeros de equipo. Quien sí deleitó, anotando los dos goles del triunfo, fue Richarlison.

La ‘cacatúa’ abrió el marcador en el minuto 62 gracias a la intensidad en ataque de los brasileños en ataque en el segundo tiempo y aumentó la ventaja en el minuto 73, con un golazo para enmarcar. Tras una asistencia de Vinicius realizó una volea para patear la esférica y mandarla a guardar al fondo de la red.

Pero Richarlison no solo dio de qué hablar por su actuación estelar en el primer partido de la canarinha, que bajó la dirección técnica de Tite buscará su sexto título mundialista. En Twitter es tendencia por sus similitudes con La Liendra, reconocido influencer colombiano.

La liendra la está rompiendo en el mundial, crack 💪 pic.twitter.com/cEVCz3JtHx — Random Monteria (@monteriarandom) November 24, 2022

Quizás el mayor parecido entre el delantero del Tottenham, que seguro acaparará las portadas deportivas del mundo, y La Liendra, con más de 6 millones de seguidores en Instagram, es su corte y color de cabello. Para muestra, un botón: los collages realizados por usuarios de las redes sociales.

A juicio de algunos, el futbolista y el productor de contenidos también comparten sus rasgos faciales. El perfil de sus rostros es alargado, por ejemplo.

Así, pues, no solo Richarlison acaparó la atención en Twitter, también La Liendra. Cómicos, algunos usuarios, expusieron que el influencer es la representación de Colombia en la Copa Mundo; lo hicieron compartiendo la fotografía del ‘9′ brasileño celebrando uno de sus goles.

Paradójico es que el debut del seleccionado brasileño en el Mundial, así como los goles con que el equipo hoy es líder del Grupo G, coincidieron con la llegada de La Liendra a Qatar para disfrutar del torneo. Según el colombiano, asistir a un evento deportivo de este tipo siempre fue su sueño.

Richarlison marcó el día en que La Liendra llegó a Qatar

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, es uno de los influenciadores colombianos que más suele ser mencionado en las redes sociales y diferentes portales de entretenimiento.

Si bien el joven tiene una gran cantidad de detractores, a su vez cuenta con una gran comunidad de seguidores en las redes sociales, donde suma más de seis millones. Y es que el influencer se ha convertido para muchos internautas en un ejemplo a seguir, debido a todo lo que ha logrado, pese a vivir en condiciones de escasez durante varios años.

En estos momentos, La Liendra está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues por primera vez está disfrutando de una Copa del Mundo en vivo y en directo. Hace algunas semanas anunció esta noticia y también reveló que estaba trabajando en esta meta desde hace rato; ahorró por dos años y la suma que logró acumular fue significativa para ir a Qatar. El colombiano emprendió esta aventura hace poco y a través de su Instagram anunció que ya se encontraba en territorio catarí.

“Sí, señores. Ya nos encontramos en Qatar. En estos momentos voy a salir del hotel donde me estoy quedando. (...) Bueno Liendritas, ¿cuál es mi opinión de Qatar después de salir por primera vez a la calle? Lo primero es que esto queda muy lejos de la casa. ¿Clima? Bien, me siento demasiado bien, ni frío ni calor, estable. Analizando, sí veo mucho hombre afuera, no veo ni una mujer, eso es algo que quiero empezar como a ver”, señaló el creador de contenido, quien más adelante se retractó y manifestó que ya había más mujeres en la calle.