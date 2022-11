Este fue el polémico comentario de la Liendra que dio mucho de qué hablar en las redes sociales

En este mes de noviembre se han conmemorado dos fechas importantes y por ello los colombianos han tenido la posibilidad de descansar los lunes festivos. La Liendra, uno de los influencer con más reconocimiento en el país, hizo un comentario a través de sus redes sociales sobre la muerte y su broma no cayó muy bien a todos los seguidores.

El paisa anda muy ocupado haciendo los preparativos para su viaje al Mundial de Qatar 2022, pero no deja su lado cómico frente a sus más de 6.3 millones de fanáticos. Esta vez quiso referirse a los feriados que se presentaron las dos semanas anteriores, aunque su comentario no fue del todo claro.

Cabe resaltar que a La Liendra se le confundieron un poco las fechas y no cayó en cuenta sobre el cruce de dos celebraciones; una de estas, la Independencia de Cartagena, que en esta ocasión se movió del 11 al 14 de noviembre y que coincidió con el fallecimiento de Policarpa Salavarrieta. Frente a este acontecimiento fue que el creador de contenido se refirió.

“¿Usted sabe por qué es festivo hoy? Creo que porque esta misma fecha hace muchos años Policarpa Salavarrieta murió. Entonces si le da felicidad el festivo, le está dando felicidad a que ella se murió, así que ojo”, dijo en sus historias de Instagram.

Además, añadió: “Increíble que usted se muera, y la fecha en la que usted se murió se convierta en un festivo. O sea, cada año, en un día, gracias a usted todos van a descansar. Gracias a todos los que han muerto y han dejado un festivo. Gracias de parte mía y de todos”.

El comentario que hizo el hombre no gustó mucho a sus seguidores, quienes sintieron que se estaba burlando de la muerte, algo que no es chistoso para muchos. Asimismo, el influencer escribió al final de su video que: “lo único malo es que el que se muere no lo disfruta” y puso unas caritas de risa que molestaron a sus fans.

La Liendra hizo vaca para ir al Mundial de Qatar 2022

En su perfil oficial, Mauricio, nombre de pila del influencer, mostró un clip donde le hace una broma a sus más allegados contactándose con ellos con una razón específica, pedir dinero prestado para poder costear el costoso viaje a Qatar, país donde se llevará a cabo el mundial de fútbol 2022.

El creador de contenido seleccionó a varios de sus amigos influencers y los llamó para solicitarles ayuda monetaria con el único objetivo de poder visitar el país del Medio Oriente para la cita mundialista. Lo impresionante es que ninguno se quejó y todos estuvieron dispuestos a ayudarle, algunos de forma inmediata y otros con ayuda de terceros para poder cumplir el deseo del pereirano.

Al primero que le pidió plata fue a su amigo Valles T, quien no dudó un solo segundo en avisarle que estaba a punto de cobrar un dinero y de ahí podría prestarle el dinero, solo necesitaba llamar a su contadora para hacer el arreglo respectivo. Luego de que La Liendra le dijera que era una broma y le agradeciera por estar firme con él, Valles T le dijo que no importaba, que así fuera con la moto del pereirano él “recuperaba su plata”.

Luego vino el turno de Maxiolly, a quien también le pidió 15 millones de pesos. El cantante afirmó no tener el dinero en sus manos, pero sí declaró que tendría que ir a su oficina a ver si tenía la cantidad solicitada y con gusto se los prestaba, dejando claro que podía poner su carrera “en riesgo” con tal de ayudarle a su amigo.

Incluso, La Liendra fue más allá con Maxiolly y le dijo que si podía pedirla la plata a Greeicy y Mike Bahía, íntimos del cantante, sin embargo, al final el pereirano le confesó que todo era una broma, para que no molestara a los intérpretes de “Amantes”.

El siguiente en la lista de la “vaca” de La Liendra fue su suegro, el papá de la creadora de contenido Dani Duke, que el creador de contenido lo llama “el ganador”. El señor de inmediato le dijo que “probablemente sí” tenía los 10 millones que el influencer le pidió, sin embargo, este sí fue al grano y le solicitó al instagramer el plazo exacto de cuándo retornaría el dinero.

Al final, La Liendra le dijo a todos que se trataba de una broma y confirmó que todos los que hablaron con él están firmes de acuerdo a las necesidades que tengan.