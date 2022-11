Shakira habría dicho no a su presentación en el Mundial de Qatar, estas serían las razones

Aunque hasta el fin de semana pasado millones de fanáticos celebraban la presentación de Shakira en la gala inaugural de Qatar 2022, este 20 de noviembre, en la que sería su cuarta participación en un mundial de fútbol, en las últimas horas se conoció que la barranquillera habría cancelado su show ese día.

Todo se debe a las críticas que ciertos sectores de la prensa, la comunidad internacional e importantes artistas han realizado por la escogencia de Qatar como sede de la más importante cita del fútbol en el planeta.

Por celebrarse en un país que restringe los derechos de las mujeres. Por promover leyes que convierten en delito las relaciones LGBTI. Por el maltrato que han recibido los obreros migrantes encargados de la construcción de los estadios, varios de los cuales perdieron la vida.

A artistas como Dua Lipa (cuya presentación también había sido anunciada para la gala inaugural), Rod Stewart, Toni Kross e Ibai Llanos les han sobrado motivos para negarse a ofrecer conciertos en el Mundial de Qatar que arranca este domingo.

Crece así un importante movimiento de artistas que prefirieron perderse la cita mundialista y cuestionar abiertamente la falta de derechos en Qatar.

Es que, desde que se anunció como sede de la más importante cita futbolística del mundo en 2020, elegido por encima de Australia, Corea, Estados Unidos y Japón, el Mundial de Qatar ha estado rodeado de polémica.

Desde Amnistía Internacional hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado los problemas que rodean a la organización, especialmente en lo que respecta al trato recibido por los obreros migrantes, que obligó a que el propio gobierno qatarí reconociera decenas de fallecidos.

Las mujeres y población LGBTI no corren mejor suerte en el país árabe. Qatar es restrictivo con los derechos de la mujer, que siempre debe estar tutelada por un familiar masculino en buena parte de sus decisiones vitales, y sus leyes castigan con cárcel en su Código Penal la diversidad sexual

Esta situación motivó a que artistas de renombre como Dua Lipa rechazaran presentarse en Qatar. “Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los derechos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial”, aseguró la intérprete.

Lo propio hizo Rod Stewart, que rechazó la tentadora cantidad de un millón de dólares por cantar sus éxitos en el Mundial. En una entrevista en The Sunday Times, el músico reveló que le habían hecho una oferta por su presentación, pero que decidió no hacerlo: “Me ofrecieron más de un millón de dólares. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, confesó el artista de 77 años.

Shakira dice no

Según ‘El programa de Ana Rosa’, Shakira no actuará en la ceremonia y cambió de decisión a pocos días del comienzo del Mundial.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.

Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco, apunta que ha hablado con el entorno de la artista: “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”.

En la mesa de ‘El programa de Ana Rosa’ se pide que se aclare más su situación, hasta el punto que sea la propia colombiana que ponga luz a si actuará finalmente o no en la inauguración del Mundial: “Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”.