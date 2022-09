La resurrección de una diosa llamada Shakira

Radiante, bella, motivada, sabia. Shakira conversó esta semana con la revista Elle, que le dedicó su portada de la edición de octubre, y confesó lo que pocas mujeres harían tras una ruptura amorosa: su dolor de mujer, su frustración al ver fracasado el sueño de construir un hogar y su lucha por hacer más amables, para sus dos hijos, los días difíciles que llegaron tras su separación con el futbolista Gerard Piqué.

Lejos de la amargura propia de cualquier tusa, sus respuestas dejan ver a una mujer que a sus 45 años sobrelleva con dignidad su separación, anunciada en junio pasado, así –como ella misma revela– haya enfrentado días en los que ha “tenido que recoger” sus pedazos del suelo.

Y como si sus canciones no fueran una buena terapia para aliviar el desamor, en esta entrevista la artista nos regala cinco grandes lecciones para sobrellevar con altura una ruptura amorosa sin fracasar en el intento.

1. No negar el dolor, primer paso para sanar

Como bien canta la propia Shakira, “Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás…

”.Es que hablar del dolor es reparador. Lo sabe bien la barranquillera, que admitió, sin filtro en sus palabras, estar viviendo “el momento más oscuro de su vida”, pasar por días en los que no quería siquiera pararse de la cama y sentir a veces “que todo esto es un mal sueño”.

Sin revictimizarse, aplaudió a aquellas que, como ella, creen en “el gran sueño de tener una familia para siempre”, pero luego lo ven “roto o hecho pedazos”. Una situación que considera “una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar”.

Sin embargo, para la artista, las mujeres son resilientes. Ella misma lo ha sido, pese a “la decepción de ver cómo se ha vulgarizado en los medios algo tan sagrado como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI (…) Pero luego pienso en todas esas mujeres que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”.

2. No hablar mal del ex

La historia de amor de Shakira con Gerard Piqué comenzó en 2010, cuando los ojos del planeta estaban puestos en el Mundial de Sudáfrica y la colombiana hacía bailar a todos con el Waka Waka.

En la canción 23, de 2017, Shakira canta: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”. El amor de la pareja se robaba las portadas de la prensa del corazón.

La relación perduró durante más de una década, dejó dos hijos y muchos creían que se trataba de una relación sólida, pese a la diferencia de edad de diez años entre ambos.

Quizá la mención más famosa de Piqué en la música de Shakira es en La bicicleta, un éxito en Latinoamérica, en la que la cantante colabora con Carlos Vives. La barranquillera dice: “Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Una de las confesiones más llamativas de Shakira tuvo que ver con su decisión de pasar su carrera a un segundo plano para apoyar a Piqué en Barcelona y cuidar de sus hijos, Milan y Sasha. - Foto: Imágenes de Getty.

En 2017, la pareja acalló varios rumores de separación: en septiembre de ese año, el defensa publicó en una historia de Instagram una foto de su pareja y sus dos hijos con el mensaje “Domingo. Tiempo de familia”.

En marzo de 2022, tras la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid en el clásico del fútbol español, Shakira publicó una picante publicación en sus redes sociales. Hasta ese momento, todo parecía funcionar bien. Pero, tras unos días de intensos rumores en la prensa del espectáculo sobre una supuesta infidelidad del futbolista, llegó lo inevitable, el anuncio de su ruptura tras 12 años de relación.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos”, reflexionó la artista sobre Piqué, quien no ha ahorrado momentos para dejarse ver en público con su nueva pareja, Clara Chía.

Shakira va más allá y habla sin arrepentimientos de los “sacrificios” que hizo para construir su familia junto al defensa del Barcelona, lo que implicó radicarse completamente en España, a miles de kilómetros de Estados Unidos, donde ella desarrollaba su carrera musical.

“Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”.

Shakira contó que hizo sacrificios por la vida profesional de Piqué, como vivir en Barcelona para que él pudiera jugar fútbol. Aun así, no habló mal de él. “Es el papá de mis hijos”, dijo. - Foto: afp

3. El bienestar de sus hijos por encima de su dolor de mujer

No son pocas las mujeres que anteponen su dolor al ser víctimas de un engaño por parte de sus parejas ante el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha, de 7 y 9 años. A lo largo de su diálogo con Elle, Shakira reiteró la importancia de intentar mantener a salvo a sus hijos de la vorágine mediática que supuso su ruptura con Piqué.

“Me las arreglo recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, dijo la artista. No niega que ha tratado “de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.

4. Nada mejor para una tusa que nuevos proyectos

Luego de 11 álbumes de estudio, Shakira llevaba cinco años alejada de los estudios de grabación. Este 2022, en medio de los dolores del corazón y los líos con el fisco español, un nuevo álbum con temas en inglés y español, además de varias colaboraciones, la llenó de motivación. “Escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina. La música es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas”.

Para la barranquillera, el trabajo ha sido terapéutico. “Había días en los que solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir mis obligaciones. ¡Estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión (…) Siento que en este momento, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”.

5. Un llamado a respetar la vida privada

Acostumbrada a brillar por su carrera en las portadas de las revistas, Shakira no ahorró críticas para el papel que han desempeñado los medios en su separación con Piqué.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, se lamenta la artista.

Para ella, “el trato de la prensa ha sido muy difícil e invasivo para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas”.