Contratista de Daily Cop revela reunión para dar $2.000 millones en especie para la campaña Petro. Habla del avión superking 300

Por cuenta de su relación con Daily Cop lo acusan de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, por supuestamente haber participado en esa captación de dinero que no es legal en el país. En ese proceso penal fue detenido y ahora busca un principio de oportunidad a cambio de entregar pruebas que, según él, “resultaron ya de interés para la Fiscalía”.

Hernández habló con Caracol Radio de la “participación de recursos de Daily cop en campañas presidenciales”. Pero aclaró que no quiere que el proceso se utilice “como una herramienta política. Esto no es oportunista”.

“Esto que ha salido en algunos medios es falso, eso nunca lo he dicho, así como tampoco he dicho que el presidente Petro, que ni siquiera me cae mal, supiera de esto. Pero sí hubo gente que trabajó con él, que cometió errores”, reiteró.