Armando Benedetti: “ese avión en el que yo me desplazo es el mismo en el que el presidente Petro se desplazó todo el tiempo en campaña”

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confesó en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, que el polémico avión en el que ha hecho vuelos chárter para desplazarse fuera de Venezuela es el mismo que el presidente Gustavo Petro usó en la pasada campaña electoral.

“Yo no me voy a poner a hablar de esa vaina, me importa un carajo. Ese avión en el que yo me desplazo es el mismo en el que el presidente Petro se desplazó todo el tiempo en campaña”, reconoció Benedetti cuando se le preguntó por el vuelo en el que se llevó a Marelbys Meza para Venezuela, según dice, por solicitud de Laura Sarabia.

Benedetti reconoció que los dueños de los aviones en los que se desplaza son los mismos de las aeronaves que transportaban a Petro cuando era candidato presidencial. “La misma empresa, por lo menos”, aseguró el exembajador.

El presidente Gustavo Petro viajó en la campaña en el avión que hoy se desplaza Benedetti. - Foto: Laura Sarabia

¿Con eso se siente tranquilo y no debe darle explicaciones el país? “No es que tengo que explicarle nada a nadie, sino que eran amigos de la campaña y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar güevonadas ahí de mantenimiento”, respondió Benedetti.

Y cuando se le preguntó a cambio de que le daba la empresa los viajes contestó: “no, nada, nos conocimos en campaña y quedamos de amigos y nada más”, dijo.

Además, contó que era propiamente Laura Sarabia quien coordinaba los vuelos de Petro en la campaña. “Ella iba en esos aviones. Después, cuando estuvo embarazada no podía volar. Mejor dicho, Laura siempre coordinó ese avión”, afirmó Benedetti.

Cuando se le preguntó por el nombre de la empresa dijo: “mierda, no sé, ahora se lo doy. Ya no joda más”.

Presidente Gustavo Petro hoy viaja en el avión presidencial. Sin embargo, en la campaña consiguieron un avión privado que posteriormente fue usado por Benedetti como embajador. - Foto: Presidencia

En la entrevista, Benedetti también contó que Sarabia fue quien le pidió que se llevara a Marelbys en uno de esos vuelos para evitar el escándalo, porque ya conocía la información de que estaba conversando con SEMANA. “Ella ya sabía que usted había entrevistado a la niñera”, afirmó. ¿Por qué sabía Sarabia?

Sobre la posibilidad de que estén siendo interceptadas personas ilegalmente, y por eso Sarabia conociera la información de la entrevista, Benedetti volvió a referirse a esa posibilidad. “Yo no sé, porque ella sabe muchas cosas sin que uno se las haya dicho. Puede ser una chuzada, o puede ser infidencias de gente cercana a uno, pero yo me voy por la primera”, dijo.

La polémica por el avión privado de Benedetti surgió cuando el propio exsenador compartió un chat con el presidente Petro en el que le reclamaba que Sarabia estaba filtrando información a la prensa sobre sus viajes y la falta de permiso de la Cancillería.

“Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. ¡Es Laura!... y Yo estoy callado”, le reclamó Benedetti a Petro en medio del escándalo. “Espera”, le contestó Petro. El mandatario le había pedido que ambos se mantuvieran callados mientras se solucionaban las cosas.

Sin embargo, a las pocas horas anunció la salida de ambos funcionarios, al parecer en buenos términos. Posteriormente, SEMANA reveló los audios de las conversaciones entre Benedetti y Sarabia en las que el exembajador expresaba su molestia con el trato que le estaban dando desde la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro depositó toda la confianza en Sarabia, tanto, que desde la campaña presidencial fue quien coordinó sus vuelos en el avión que actualmente viaja Benedetti. - Foto: guillermo torres-semana

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”,

La polémica por los viajes de Benedetti ya tuvo impacto en la Procuraduría. La procuradora general Margarita Cabello confirmó que se investigará de dónde ha sacado los recursos, ya que se trataba de un funcionario público.