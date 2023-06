“El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy todo”: fuerte frase de Armando Benedetti en explosivo audio

SEMANA reveló explosivos audios de Armando Benedetti, saliente embajador de Colombia en Venezuela, en conversación con Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En ellos, el exfuncionario salpica a Alfonso Prada, exministro del Interior, y a Roy Barreras, expresidente del Congreso de la República.

En un aparte, el exembajador aseguró que Prada y Adriana Barragán, su esposa, se “robaron” el Ministerio del Interior. También menciona a Barreras como uno de los que se benefició del Gobierno.

“Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa. No ganan nunca. Para que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué monda, y tú emputada. Y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida para alguna vaina, ¿qué quieres que te dé? (...) Nada, nada, el señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer. El señor Roy (...) Todo, hijueputa, todo. Y a lo último ni un peso, ni una persona para ver. O sea, ¿esa vaina qué es?”, dijo Benedetti en el audio.

Alfonso Prada y su esposa denuncian a Armando Benedetti ante la Fiscalía

SEMANA reveló audios explosivos que Armando Benedetti, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, le envió a Laura Sarabia, quien era jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En medio de las delicadas revelaciones, el exfuncionario aseguró que el exministro Alfonso Prada y su esposa, Adriana Barragán, se “robaron” el Ministerio del Interior.

Alberto Benedetti y Alfonso Prada - Foto: Revista Semana

Frente a las fuertes palabras, el exministro y su esposa denunciaron a Benedetti ante la Fiscalía General de la Nación.

“El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer”, dijo Benedetti en un aparte de los audios revelados por este medio.

El ministro denunció junto a su esposa “en nuestra calidad de víctimas” por el delito de calumnia, dado que las declaraciones del exembajador “atentan en contra de nuestra honra y buen nombre”.

“Las afirmaciones que hace Benedetti Villaneda y que salieron a la luz por los medios de comunicación son total y absolutamente falsas, prueba de ello es la potísima razón que Hernando Alfonso Prada Gil, en su paso por el Ministerio del Interior, no fue ordenador del gasto, no ejerció en ningún acto como ordenador del gasto, mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que sí tenían esa función absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del Ministerio. Más grave aún tratándose de Adriana María Barragán López, quien no tuvo vinculación alguna con el Ministerio del Interior. Por ello, la mendaz afirmación del querellado constituye objetiva y subjetivamente el delito de calumnia”, se lee en la denuncia.

Gustavo Petro y Armando Benedetti - Foto: Revista Semana

La denuncia asegura que Prada no intervino en ningún proceso contractual, no atendió a contratistas y tampoco solicitó beneficios en ellos.

“No recibió ningún beneficio ilegal de ninguna persona ni entidad en su paso por el Ministerio y menos su esposa que jamás estuvo vinculada al Ministerio ni a ningún proceso de ejecución de recursos públicos de esa entidad. Esto lo pueden comprobar la totalidad de los funcionarios y contratistas de la entidad”, agrega el documento.

El exministro del Interior, Alfonso Prada.

De acuerdo con el exministro y ahora embajador de Colombia en Francia, siempre obró con “transparencia” y consagró su esfuerzo “a que no hubiese margen para la corrupción”.