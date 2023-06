Alfonso Prada y su esposa denuncian a Armando Benedetti ante la Fiscalía por decir que se “robaron” el Ministerio del Interior

SEMANA reveló audios explosivos que Armando Benedetti, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, le envió a Laura Sarabia, quien era jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En medio de las delicadas revelaciones, el exfuncionario aseguró que el exministro Alfonso Prada y su esposa, Adriana Barragán, se “robaron” el Ministerio del Interior.

Frente a las fuertes palabras, el exministro y su esposa denunciaron a Benedetti ante la Fiscalía General de la Nación.

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

“El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer”, dijo Benedetti en un aparte de los audios revelados por este medio.

El ministro denunció junto a su esposa “en nuestra calidad de víctimas” por el delito de calumnia, dado que las declaraciones del exembajador “atentan en contra de nuestra honra y buen nombre”.

“Las afirmaciones que hace Benedetti Villaneda y que salieron a la luz por los medios de comunicación son total y absolutamente falsas, prueba de ello es la potísima razón que Hernando Alfonso Prada Gil, en su paso por el Ministerio del Interior, no fue ordenador del gasto, no ejerció en ningún acto como ordenador del gasto, mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que sí tenían esa función absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del Ministerio. Más grave aun tratándose de Adriana María Barragán López, quien no tuvo vinculación alguna con el Ministerio del Interior. Por ello, la mendaz afirmación del querellado constituye objetiva y subjetivamente el delito de calumnia”, se lee en la denuncia.

Laura Sarabia, Gustavo Petro, Armando Benedetti audios - Foto: Esteban Vega / Juan Carlos Sierra / Getty Images

La denuncia asegura que Prada no intervino en ningún proceso contractual, no atendió a contratistas y tampoco solicitó beneficios en ellos.

Siempre obramos con total transparencia, y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio. Radicada en la madrugada de hoy en la @FiscaliaCol por nuestro abogado Dr Andrés Garzón Roa. pic.twitter.com/qdgygaJabG — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

“No recibió ningún beneficio ilegal de ninguna persona ni entidad en su paso por el Ministerio y menos su esposa que jamás estuvo vinculada al Ministerio ni a ningún proceso de ejecución de recursos públicos de esa entidad. Esto lo pueden comprobar la totalidad de los funcionarios y contratistas de la entidad”, agrega el documento.

De acuerdo con el exministro y ahora embajador de Colombia en Francia, siempre obró con “transparencia” y consagró su esfuerzo “a que no hubiese margen para la corrupción”.

Grave acusación contra Prada y Roy

En los audios se pone de presente una información muy grave. “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”.

Alfonso Prada / Roy Barreras - Foto: Presidencia Cristian Garavito / Juan Carlos Sierra Semana

Benedetti, furioso, le hizo una comparación a Sarabia que pareciera premonitoria sobre el escándalo que se desataría si se descubre lo que ocurrió en la Costa con la financiación de la campaña presidencial de Petro.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, le aseguró Benedetti a la que era la mano derecha de Petro. Y le insistió: “Vamos a ver qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa… jum…”.

Las conversaciones duraron varios días y allí salta a la vista que el nombre de Benedetti se consideró para varios cargos en el Gobierno, en Bogotá.

Ante lo que parece un incumplimiento, en uno de sus audios, se escucha explotar a Benedetti.

“No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijueputa, a ti y al presidente, ¿oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón que no te estoy amenazando, te estoy es reconviniendo, por una hijueputa como tú que se ha portado conmigo, como una hijueputa después de todo lo que yo hice por usted también”.

Benedetti desafió a Sarabia. “Tienes huevo al decirme que amenace al presidente. ¿Quieres esa pelea? ¿Quieres esa puta pelea? ¿Dime cuándo la quieres? Hazle, pues, dale. En vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar las cosas, tú lo que quieres es pelea, hijueputa, ¿me estás usando? Dale, hijueputa, se acaba el mundo tuyo, el mío y el de todo el mundo (...), todo el mundo, hijueputa”.

Alberto Benedetti y Laura Sarabia - Foto: Revista Semana

El entonces embajador trataba de explicarle a Sarabia que su rabia no era por puestos, aunque todo el tiempo reclamaba que no le habían dado ninguno. Por el contrario, volvía y le advertía que los escándalos de los presidentes en el mundo se han desatado a partir de alguien de adentro, dolido, así como estaba él.

“Oye, Laura, tú deja de ser tan imbécil, de verdad crees que esto es de contratos. ¿Estás viendo lo que pasó en la campaña? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me estás amenazando, Laura? ¿Tú me estás amenazando a mí, Laura? Como tú no sabes un culo, revisa cómo son los escándalos en la hijueputa vida aquí y en todas partes del mundo, a alguien como yo se lo culean y creen que lo van a joder (...) ¿Y ahora estás en ese plan? Dale, Laura, dale, mi Laura, dale, mi Laura, dale, es un ciempiés al lado de 20 King Kongs”.