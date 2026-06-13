Armando Benedetti aclara que Camilo Enciso “no es bandido, bono, eunuco, payaso, estúpido o chismosa”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se retractó este sábado, 13 de junio, de los insultos y señalamientos que hizo contra el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República Camilo Enciso.

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, a un exministro del Interior y a una senadora por “tráfico de influencias”

La orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se dio tras la denuncia interpuesta por el entonces candidato a la Cámara por Bogotá, por injuria y calumnia tras la despachada del funcionario en su cuenta de X.

El ministro Benedetti llamó a enciso “bobo”. El jefe de la cartera política afirmó que él nada tiene que ver con el sonado caso de Findeter. Además lo vinculó como el “zar de Odebrecht”.

“¡Este es mucho bobo, de verdad! Les apuesto que es otra historia inventada, es como la octava que me hace. No tengo nada que ver con Findeter. Más bien responde por ser el zar de Odebrecht, tus amigos ‘íntimos‘ son cómplices”, escribió en ese momento Benedetti en X.

“Ahora sí vas a tener que responder bajo juramento y no como una chismosa”, insistió Benedetti en esa oportunidad, al hacer referencia al caso de Odebrecht y las denuncias presentadas.

Ante esto, el ministro se pronunció este sábado, y se retractó con el siguiente mensaje: “En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del radicado No. 11001310904420260007601, aclaro que Camilo Enciso no es “bandido”, “bobo”, “eunuco”, “payaso”, “estúpido” o “chismosa”“.